Kabar Buruk Persija Usai Gagal Bersaing PSM dan Persib, Kini Dituntut Bayar Marco Simic Rp7 M

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar buruk Persija Jakarta di tengah persaingan memperebutkan gelar juara Liga 1.

Persija Jakarta kini bersaing PSM Makassar dan Persib Bandung menuju gelar juara Liga 1.

PSM Makassar memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan 66 poin dari 30 laga.

Persib Bandung berada posisi kedua dengan 53 poin dari 28 laga.

Sementara Persija Jakarta berada posisi ketiga dengan 51 poin dari 28 laga.

Baca juga: 2 Alasan Bhayangkara FC Bisa Jegal Peluang Juara PSM Makassar, Persija Jakarta Pernah Jadi Tumbal

Kini Persija Jakarta dituntut membayar Rp7 M terhadap Marco Simic.

Putusan membayar Rp7 M setelah FIFA mengabulkan gugatan sengketa gaji Marco Simic ke Persija Jakarta.

Persija mesti membayar gaji Marko Simic dari Mei 2020 hingga April 2022.

Dalam dokumen yang dirilis FIFA, kasus Simic memiliki 23 halaman.

Ada 29 poin yang harus dibayarkan Macan Kemayoran dengan total mencapai 457.217 Dolar AS atau setara sekitar Rp 7 miliar (kurs Rp 15.465 per Dolar AS).

Total uang ini meliputi gaji, bonus dan bunga setiap 5 persen.

Marko Simic bergabung dengan tim kampung halamannya, Radnicki 1923 setelah bergabung Persija Jakarta selama 4 tahun.

Selama membela Macan Kemayoran, Marko Simic mencetak 61 gol dalam 91 penampilan dan mempersembahkan trofi Liga 1 2018.

Ia juga merupakan top scorer Liga 1 2019.