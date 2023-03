Legenda PSM Makassar Kurniawan Dwi Yulianto Harap Jaga Konsistensi untuk Juara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar menjadi kandidat kuat juara Liga 1 2022-2023.

Memasuki pekan ke-30, PSM Makassar masih kokoh di puncak klasemen dengan dengan 66 poin.

PSM Makassar unggul 13 poin atas Persib Bandung di posisi dua yang mengoleksi 53 poin.

Tim berjuluk Laskar Pinisi ini hanya butuh lima poin untuk kunci gelar musim ini.

Lima poin akan buat Willem Jan Pluim cs 71 poin, jumlah poin maksimal dikoleksi Persib Bandung jika sapu bersih enam kemenangan.

Legenda PSM Makassar Kurniawan Dwi Yulianto berharap PSM Makassar bisa konsisten hingga akhir musim untuk angkat trofi juara.

"Semoga bisa konsisten dan juara. All the best," katanya saat dihubungi melalui WhatsApp, Rabu (15/3/2023).

Kurniawan Dwi Yulianto melihat kunci keberhasilan tim besutan Bernardo Tavares di puncak klasemen karena hubungan yang baik yang terjalin dalam tim

"Solid kuncinya saya rasa," ucapnya.

Pria 46 tahun ini menilai materi pemain muda dalam skuad PSM Makassar sekarang, buat klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) itu punya masa depan cerah.

"Dengan materi pemain muda tentu PSM Makassar punya masa depan yang cerah," sebutnya.

Kurniawan Dwi Yulianto jadi bagian penting PSM Makassar juara pada musim 1999-2000.

Pria kelahiran Magelang itu jadi top skor tim dengan 23 gol. Salah satu golnya dicetak di laga final lawan PKT Bontang.

Meski hanya semusim bersama PSM Makassar, Kurniawan Dwi Yulianto memiliki banyak yang tidak bisa dilupakan.