Baru Launching, Sudah Ada 160 SPK Toyota All New Agya

Toyota All New Agya GR Sport di gelaran Lebaran Super Sale Kalla Toyota di Mall Ratu Indah, Makassar, Rabu (15/3)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota resmi menghadirkan sekaligus memasarkan Toyota All New Agya dan All New Agya GR Sport di Sulawesi Selatan.

Launching berlangsung di gelaran Lebaran Super Sale Kalla Toyota di Mall Ratu Indah, Makassar, Rabu (15/3) siang. Istimewanya, launching dihadiri langsung President Director of Toyota Astra Motor Hiroyuki Ueda.

Meski baru launching, Chief Executive Officer Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin mengatakan sudah ada 160 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang masuk.

Pemesanan itu kemudian memperlihatkan minat masyarakat yang besar pada keluaran baru Toyota ini.

"Tadi saya baru dapat kabar, inikan baru di launching hari ini kita sudah dapat SPK sekira 160," katanya.

Pemesanan pun berimbang antara Agya GR dan non GR.

Masing-masing pemesan Agya GR sebanyak 45 unit dan non GR 55 unit SPK.

"Agak berimbangnya yah, garis besarnya ada GR dan non GR. Sekarang yang GR itu sekitar 45 dan non GR 55, jadi hampir sama," jelasnya.

Padahal unit baru ini belum begitu banyak stok namun pemesannya sudah membludak. Sehingga yang berminat harus segera order karena ketika kehabisan harus menunggu sampai bulan depan.

"Jadi harus segera kalau memang berminat, segera order, kalau itu habis, berarti harus menunggu bulan depannya lagikan," ujar Hariyadi.

Toyota menyiapkan 200 sampai 250 unit dalam satu bulan ini.

Itu mengacu pada target penjualan Toyota sebanyak 250 unit per bulan.

"Itu hal yang luar biasa untuk launching baru satu hari yah. Karena memang targetnya sekitar 200 sampai 250 per bulan," tutur Chief Executive Kalla Toyota itu.

Sasaran sendiri merupakan milenial dan keluarga baru.