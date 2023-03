20 Hari Operasi Antik Lipu, Satuan Narkoba Polres Palopo Tangkap 17 Orang dan Sita 9,04 Gram Sabu

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo telah melaksanakan Operasi Antik Lipu 2023.

Operasi berlangsung selama 20 hari menyasar pelaku narkotika dan obat-obat terlarang.

Selama operasi berlangsung, sebanyak 17 orang ditangkap.

Mereka ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan obat daftar G.

Kasi Humas Porles Palopo, AKP Supriadi mengatakan, Operasi Antik Lipu dilaksanakan untuk menekan peredaran narkotika dan obat daftar G di Palopo.

"Target kita dalam operasi bukan hanya narkotika, kita juga ingin menekan angka peredaran obat daftar G yang banyak dikonsumsi para remaja," kata Supriadi, Rabu (15/3/2023).

17 orang yang ditangkap, kata Supriadi terdiri dari 16 pria dan satu perempuan.

"Dari 17 orang diamankan, 16 laki-laki dan satu perempuan," ujarnya.

Tiga dari 17 orang itu, lanjut Supriadi memang menjadi target operasi.

"Ada tiga orang yang memang menjadi target operasi atau TO, sementara non TO 14 orang," tuturnya.

Adapun barang bukti yang diamankan selama operasi adalah 9,04 gram narkotika jenis sabu dan 2.950 butir obat daftar G.

"Kami berharap masyarakat sadar, tidak lagi mengkonsumsi narkotika dan mengedarkan barang haram itu," tutup Supriadi. (*)