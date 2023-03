Aerotel Smile Makassar Sajikan Konro, Soto Madura hingga Sate Padang saat Ramadan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aerotel Smile Hotel Makasar bakal menyajikan berbagai menu nusantara di saat buka puasa Ramadan 1444 H.

Selain menu nusantara, hotel yang terletak di Jl Muchtar Lutfi ini juga menyajikan menu suki and grill.

Hal itu disampaikan General Manager Aerotel Smile, Yuni Wardiyanti dalam konferensi pers, Selasa (14/3/2023).

Hadir pula dalam kesempatan itu, F&B Supervisor Doni Purnomo dan CDP Surono.

Yuni menjelaskan, tema Iftar Suki Smile di tahun ini masih terinspirasi dengan Ramadan 2022 lalu.

Bedanya, tahun ini Aerotel Smile mengkombinasikan dengan menu khas nusantara.

“Buka puasa 2023 ini itu kita masih terinspirasi di 2022 kemarin. Tapi ini diupgrade dengan kombinasi makanan Jepang dan nusantara,” jelas Yuni.

Yuni menuturkan, tamu yang datang bisa dengan bebas makan sepuasnya (all you can eat).

“Jadi konsepnya all you can eat, dan nantinya bakal ada live musik,” tuturnya.

Adapun venue buka puasa Aerotel Smile bisa menampung hingga 200 orang.

Tamu yang ingin buka puasa di Aerotel Smile cukup membayar Rp 120 ribu per pax, dengan minima order 4 pax

Lalu ada juga paket berdua cukup dengan membayar Rp 299 ribu.

Kemudin ada paket bertiga cukup dengan membayar Ro 449 ribu.

Surono menambahkan, berbagai hidangan nusantara juga bisa dinikmati di Aerotel Smile.

Seperti Sate Padang, Ayam Bakar Betutut, Ayam Taliwang, Soto Madura, Somay Bandung, dan lainnya.

Ada juga menu khas Makassar, seperti Konro, Coto Makassar, Pallumara, dan Pallubasa.

Tak ketinggalan ada berbagai jenis minuman dan takjil.

“Jadi ada juga berbagai aneka jus, minuman, dan ada juga pastinya sarabba,” kata Surono.(*)