Mulo Fest 5 Kembali Digelar, Usung Tema Colorful Experience

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Festival Gedung Mulo atau MuloFest akhirnya kembali dihelat di tahun 2023. Mulo Fest kali ini memasuki gelaran yang kelima, setelah digelar empat kali di tahun 2022 lalu.

MuloFest #5 mengusung beberapa agenda spesial dalam pelaksanaannya. Sekertaris Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, Devo Khaddafi, mengungkapkan, Mulo Fest #5 menjadi salah satu supporting atas pelaksanaan East Indonesia Tourism and Investment Summit (EITIS) 2023. Dimana Sulsel menjadi tuan rumah.

"EITIS 2023 merupakan ajang pariwisata dan investasi yang bakal dihadiri peserta dari luar negeri antara lain Australia, Jerman, Malaysia, India, Banglades dan Singapura. Sejumlah menteri juga terkonfirmasi bakal hadir dalam kegiatan tersebut," ungkap Devo, Minggu (5/3).

Pelaksanaan Mulo Fest #5 merupakan pengembangan dari gelaran Mulo Fest sebelumnya. dengan area pelaksanaan juga makin luas dengan penggunaan area gedung Mulo halaman luar. Dimana sebelumnya pameran UMKM dan kuliner digelar di halaman Mulo bagian dalam.

Jumlah UMKM yang terlibat dalam Mulo Fest #5 pun meningkat hingga 60 UMKM dengan ariasi produk yang kian beragam.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulawesi Selatan kembali menggelar Festival Mulo atau MULOFEST #5 di Gedung Mulo Makassar, Minggu (5/3). Mulo Fest dengan tema Colorful Experience ini akan menampilkan berbagai kegiatan. Antara lain pameran busana etnik, festival jajanan hits, pagelaran seni dan musik, atraksi tari dan budaya, serta bintang inspirasi fashion.

Mulo Fest dengan tema Colorful Experience ini akan menampilkan berbagai kegiatan. Antara lain pameran busana etnik, festival jajanan hits, pagelaran seni dan musik, atraksi tari dan budaya, serta bintang inspirasi fashion.

Kegiatan ini juga disupport oleh Brand Make up ternama Make Over.

Make Over juga membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Adapun promo yang diberikan yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Make Over di Mal Ratu Indah Makassar.