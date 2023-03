Hotel Karebosi Premier Tawarkan paket Buka Puasa All You Can Eat

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Karebosi Premier Makassar menghadirkan paket buka puasa Ramadan 1444 H untuk tamu yang ingin menikmati hidangan lezat selama bulan suci Ramadan.

Dengan harga hanya Rp 99 ribu, tamu dapat menikmati sederet menu spesial yang disajikan di lokasi buka puasa yang berada di lantai 18, 19, dan 20 hotel.

Menariknya, tamu juga bisa menikmati pemandangan Kota Makassar yang menakjubkan sambil menikmati hidangan buka puasa di lokasi tersebut.

Adapun kapasitas tempat buka puasa dapat menampung hingga 500 tamu, sehingga sangat cocok untuk keluarga atau acara buka puasa bersama.

"Konsepnya all you can eat atau makan sepuasnya, cukup dengan Rp 99 ribu," jelas Perwakilan Hotel Karebosi Premier, Binsar J Samosir pada Sabtu (11/3/2023).

Dirinya juga menambahkan bahwa hotel ini sangat cocok digunakan sebagai tempat buka puasa bersama semua kalangan, karena terdapat ruangan outdoor dan indoor yang cocok untuk dijadikan tempat rapat.

Marketing Hotel Karebosi Premier, Nurul menambahkan, menu yang dihadirkan adalah menu nusantara.

Seperti aneka takjil, gorengan, gado-gado, aneka olahan ikan, dan ayam, serta berbagai menu lainnya.

“Menu-menu yang dihadirkan menu yang memang cocok di lidah kita semua,” kata Nurul.

Paket buka puasa di Hotel Karebosi Premier Makassar ini merupakan pilihan yang tepat bagi tamu yang ingin menikmati hidangan buka puasa yang lezat dan pemandangan yang menakjubkan di Kota Makassar.