Ganara Art Hadir di Nipah Park Makassar, Jadi Tempat untuk Eksplorasi Seni

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ganara Art, lembaga pendidikan seni budaya yang didirikan pada tahun 2013 resmi hadir di Nipah Park Makassar, Senin (6/3/2023).

Seremonial pembukaan studio baru ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh manajemen Ganara Art dan Nipah Park.

Hadir langsung, Pendiri Ganara Art Tita Djumaryo dan Sales and Marketing General Manager Kalla Property Rasmila Sari Suaib.

Mengusung konsep Art for Everyone, studio yang terletak di first floor ini merupakan studio pertama Ganara Art yang dibuka di luar Jakarta.

Sebelumnya, Ganara Art telah memiliki studio di Ganara Art Hublife, Ganara Art Rumah Wijaya, Ganara Art PIK Avenue, Ganara Ashta District 8.

Ganara Art Nipah Park juga mengusung one-stop art experience center untuk memfasilitasi berbagai kegiatan kreatif dan aktivitas seni.

Seperti pottery hand built, pottery wheel, painting. Ada juga studio musik hingga pameran seni eksploratif.

Pendiri Ganara Art, Tita Djumaryo menjelaskan, konsep Art for Everyone adalah kampanye besar Ganara Art untuk menyatukan semua orang yang ingin belajar menghargai seni melalui berbagai aktivitas menarik di Ganara Art.

“Ganara Art berusaha untuk terus memfasilitasi keinginan untuk eksplorasi seni serta menikmati pameran karya interaktif di berbagai sudut area,” jelas Tita.

Sales and Marketing General Manager Kalla Property, Rasmila Sari Suaib mengatakan, hadirnya Ganara Art semakin memperkuat positioning Nipah Park yang tak hanya hadir sebagai mal atau pusat perbelanjaan.

Tetapi ruang untuk mengeksplorasi kreativitas serta menghargai seni.



“Harapannya, kolaborasi dengan industri kreatif dapat terus dilaksanakan di NIPAH PARK untuk menjadi ajang edukasi dan juga hiburan dengan kesadaran kolektif,” harap Rasmila.

Promo Opening

Spesial opening, Ganara Art Nipah Park memberikan berbagai promo, seperti Painting on Pottery (gelas/vas) dengan harga mulai Rp 25 ribu, sudah termasuk tiket masuk menikmati Art Exhibition.

Pengunjung sudah bisa mengikuti salah satu Activity Art dengan harga Rp 50 tobu per pax.

Promo ini berlangsung selama sepekan, dari 6 sampai 12 Maret 2023.



Tak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati promo bundling untuk dua pax atau dua activity hanya Rp 85 ribu; berlaku mulai 13 hingga 23 April 2023.



Ada pula promo untuk tiga Art Classes, diantaranya Pottery Wheel include firing seharga Rp 200 ribu.

Painting (Acrylic Painting, Watercolour Painting) and Pottery Beginner Rp 125 ribu, serta Kids Pottery dan Kids Painting Rp 100 ribu.

Setelah program masa promo opening berakhir, pengunjung tetap bisa mengikuti kelas-kelas tersebut dengan kisaran harga per kelas mulai dari Rp 75 ribu hingga Rp 250 ribu.(*)