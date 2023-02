Klasemen Liga 1 Usai PSM Raih 6 Kemenangan Beruntun, Peluang Jauhi Persib dan Persija Awal Maret

TRIBUN-TIMUR.COM - Update klasemen Liga 1 setelah PSM Makassar mengalahkan Persebaya Surabaya 1 - 0, Jumat (24/2/2023).

Laga Persebaya Surabaya vs PSM Makassar digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Jumat (24/2/2023).

Kemenangan PSM Makassar berkat gol bunuh diri Alwi Slamat ke gawang Persebaya Surabaya.

Kini PSM Makassar mencatatkan enam kemenangan beruntungan di Liga 1.

Enam kemenangan beruntun PSM Makassar yaitu PSM Makassar vs RANS Nusantara 3 - 1.

Arema FC vs PSM Makassar 0 - 1, PSM Makassar vs Barito Putera 4 - 1.

Persib Bandung vs PSM Makassar 1 - 2, PSM Makassar vs Persik Kediri 2 - 1, dan Persebaya vs PSM Makassar 0 - 1.

Kemenangan atas Persebaya Surabaya semakin mengokohkan PSM Makassar di puncak klasemen Liga 1.

Poin PSM Makassar kini 56 dari 26 laga.

Sementara Persib Bandung yang berada posisi kedua dengan 52 poin dari 25 laga.

Posisi ketiga ditempati Persija Jakarta dengan 50 poin dari 25 laga telah dijalani.

Peluang PSM Makassar juara Liga 1 semakin besar dibanding Persib dan Persija.

Apalagi Persib dan Persija akan saling berhadapan pekan depan atau 4 Maret 2023.

Jalannya Babak Pertama