Yamaha Ikut IIMS 2023, Skutik Maxi Curi Perhatian

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM) turut ramaikan jalannya Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

IIMS sendiri telah berlangsung dari tanggal 16 Februari hingga 26 Februari mendatang.

Hal tersebut ditandai dengan kehadiran produk-produk unggulan dari berbagai segment.

Di mana itu ikut mewarnai area booth (Hall C3 – JIExpo Kemayoran), termasuk diantaranya adalah jajaran skutik Maxi Yamaha yang eksistensinya begitu populer di tengah masyarakat.

Sebanyak empat skutik Maxi Yamaha dihadirkan selama 10 hari berlansungnya event.

Kehadiran jajaran skutik premium ini sontak menarik perhatian para pengunjung.

Sebab, skutik Maxi Yamaha tampil dalam formasi lengkap dengan berbagai pilihan warna menarik.

Model teranyar XMAX Connected juga turut dipamerkan sebagai bintang utama menemani model lain di kategori sejenis.

Yaitu All New NMAX 155 Connected series, All New Aerox 155 Connected series serta Lexi 125.

Tidak heran jika jajaran skutik Maxi Yamaha kembali menjadi buruan oleh para pengunjung pameran otomotif terbesar di tahun ini.

Hal tersebut seperti ditunjukan oleh Rikard Sanjaya Putra, salah seorang pengunjung IIMS 2023 yang datang ke booth Yamaha untuk melakukan pembelian XMAX Connected.

“Hari ini saya sengaja datang ke IIMS untuk mampir ke booth Yamaha karena ingin melihat langsung unit display XMAX Connected," katanya.

"Karena memang sudah niat untuk membeli motor ini. Dan pas lihat ternyata memang motor ini desainnya sangar banget, terutama bentuk wajah depannya yang tajam dengan lampu LED berbentuk ‘X’." sambungnya.

Selain itu, fitur-fitur dimiliki juga sangat canggih dan mendukung untuk touring, seperti Navigasi sistem bisa memunculkan maps di layar TFT display.