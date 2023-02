Hadirkan Ge Pamungkas dan Reyna Venzka ke FIP UNM, Telkomsel Tingkatkan Ekosistem Digital Kampus

Makassar, Tribun - Telkomsel berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar (FIP UNM) dalam meningkatkan ekosistem digital kampus.

Hal ini ditandai dengan digelarnya Kuliah Umum di FIP UNM bertema Leadership Skill for Youth Segment, Cek Fakta oleh Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), di kampus FIP UNM Jl Tamalate No 1, Tidung, Makassar, Selasa (14/2).

Kegiatan ini juga ditandai dengab penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dihadiri oleh para civitas akademika FIP UNM.

General Manager Digital Lifestyle Telkomsel Area Pamasuka Muhammad Asrullah mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum kolaborasi dengan FIP UNM.

Tentunya bagi dia, kolaborasi ini akan memberikan banyak manfaat kedepannya dengan mengadaptasi perubahan teknologi.

"Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler terus berupaya mengakselerasi transformasi digital dengan mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan digital melalui edukasi," ujarnya, Selasa (14/2).

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNM Prof Dr Abdul Saman, MSi, Kons menyampaikan, generasi muda harus didekatkan dengan dunia digital. Khususunya dalam metode pembelajaran berbasis digital dan hal-hal yang bersifat teknologi digital.

"Kami menyambut kolaborasi ini, karena mahasiswa kami nantinya yang terpilih akan mendapatkan kesempatan magang di Telkomsel. Sehingga lebih dekat dengan dunia kerja khususnya Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler yang berperan besar dalam pertumbuhan digital di Indonesia," jelasnya.



Ajak Ge Pamungkas dan Reyna Venzka

DALAM kesempatan tersebut Telkomsel juga memperkenalkan VIU, layanan streaming video yang menyajikan berbagai film dan serial lokal dan internasional yang dapat dinikmati melalui berbagai perangkat android, iOS dan Smart TV hingga melalui website www.viu.com.

Dalam kesempatan tersebut Telkomsel dan VIU juga mendatangkan ke Makassar 2 pemeran serial VIU Original Mantan Tapi Menikah, Ge Pamungkas dan Reyna Venzka, untuk bertemu dan berinteraksi dengan penggemarnya.

"Kolaborasi ini mempertegas komitmen Telkomsel sebagai The Home of Entertainment bagi masyarakat sebagai adaptasi perubahan gaya hidup pelanggan yang beralih ke video Over The Top (OTT)," ucap dia.(syd)