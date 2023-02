Aston Makassar Sajikan Menu Spesial Dinner Valentine, Hanya Rp1,5 Juta Per Pasangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Aston Makassar menghadirkan program dinner spesial Hari Kasih Sayang atau Valentine 2023.

Dinner tersebut bakal diadakan di 0N20 Hall & Dine Aston Makassar pada 14 Februari 2023.

Hotel bintang 4 yang terletak di Jl Sultan Hasanuddin ini pun menawarkan set menu untuk dapat dinikmati 2 orang atau berpasangan.

F&B Manager Aton Makassar, Muhammad Zubair menjelaskan, paket dinner sudah lengkap dengan set menu mulai dari makanan pembuka, menu utama hingga makanan penutup.

“Dekorasi meja yang diberikan juga sudah pastinya indah dengan sentuhan yang lebih romantis,” jelasnya, saat ditemui, Selasa (7/2/2023).

Adapun rincian menunya Appetizer Prawn Salad.

Lalu Soup Pumpkin Ginger Cream Soup Served with Shreaded Chicken and Garlic Breadz

Kemudian Choice of Maincourses Tenderloin Steak with Sauted Green Beans Served with Mashed Potato and Brown Sauce.

Atau Pan Fried of Salmon with Parsley Bread Crumbs Sauted Green Peas and Tomato Cherry Served with Gratine Potato and Paprika Creamy Sauce.

Serta Dessert Strawberry Cheese Cake with Almond Crumble and Berry’s Sauce

Paket tersebut ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 1,5 juta.

Zubair mengatakan selain menu spesial, tamu juga akan menikmati lantunan musik di Aston Makassar.

"Ditambah dengan pemandangan ketinggian kota dari ON20 Hall sudah pastinya sangat menjadi lokasi yang pas untuk mengajak pasangan dan keluarga,” katanya.

Promo Kamar

Sementara itu, Marcom Manager Aston Makassar, Rari Maharani menjelaskan, pihaknya juga memberikan promo kamar selama Februari.

Yakni kamar deluxe, harga mulai Rp 635 ribu. Dengan harga tersebut, tamu bisa menikmati fasilitas kolam renang dan fitness center yang berada di lantai 15.

Rari membahkan, bagi tamu yang menginap sudah dapat diskon tambahan sebesar 10 persen untuk pemesanan di restoran atau room service.

“Khusus ditanggal 14 Februari mendatang, bagi tamu yang menginap dan juga memesan paket makan malam di ON20 Hall, nantinya akan diberikan diskon senilai 10 persen,” tambah Rari.