Promo Indomaret
Promo Indomaret Super Hemat Terbaru Spesial Valentine, Beli Cokelat Lebih Murah
Katalog Promo Indomare Spesial Valentine, beli cokelat lebih murah. Salah satu promo Indomaret yakni Valentine's Fair yang berlaku 1-14 Februari.
TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut Katalog Promo Indomare Spesial Valentine, beli cokelat lebih murah.
Salah satu promo Indomaret yakni Valentine's Fair yang berlaku 1-14 Februari.
Pada promo Spesial Valentine, aneka produk cokelat bisa dibeli dengan harga lebih murah.
Ragam produk cokelat ditawarkan dengan promo Beli 2 Gratis 1.
Pantauan Tribun-Timur.com, produk promo diantaranya KitKat Valentine/ Gold Chocolate 35 gram (produk yang sama).
Promo juga berlaku untuk KitKat Chocolate Chuncky Original 38 gram.
Ada juga Milo Chocolate Nuggets 25 gram.
Berikut produk lainnya berlaku promo Beli 2 Gratis 1 di Indomaret:
- Indomaret Cashew/ Biscuit Milk Chocolate/ Blueberry Dark Chocolate 45 gram (produk yang sama).
- Blastoz Bitez Chocolate 80 gram.
- Sobisco Get Git Wafer 102 gram semua varian.
- Chupa Chups Melody Pops 15 gram.
- Indomaret Gummy Candy 100 gram.
- TOLL Milk Candy Assorted 120 gram.