Gelar Kuliah Umum, Unhas Hadirkan Presiden The University of Rhode Island 

Rektor UNHAS, Prof. Jamaluddin Jompa bersama Presiden The University of Rhode Island (URI), Prof. Marc B. Parlange.

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden The University of Rhode Island (URI), Prof. Marc B. Parlange, membawakan kuliah umum yang berjudul “Blue Economic Development through International University Partnerships” kunjungannya ke Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar.

Bersama rombongannya, Presiden URI diterima langsung oleh Rektor UNHAS, Prof. Jamaluddin Jompa.

Adapun rombongan kunjungan kerja URI yang dipimpin oleh Presiden URI, yakni Kristin Johnson (Vice Provost of Global Initiative), Paul Larrat (Dean of Pharmacy), Vinka Oyanedel Associate (Dean Faculty of Civil and Environmental Engineering), John Kirby (Dean of College of the Environment and Life Science), Brook Ross (Director of Partnership -Asia), Elvira Natliya (Partnership Manager).

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta di Lecture Theater Prof. Dr. Latanro, Gedung Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus Tamalanrea, pada Kamis, (19/1/2023).

Dalam sambutannya, Prof. Jamaluddin Jompa, menyampaikan selamat datang kembali kepada rombongan kerja URI ke UNHAS. Kunjungan kali ini adalah kelanjutan dari kunjungan kerja sebelumnya pada bulan November 2022.

URI dan UNHAS telah banyak menjalin kerjasama dalam bentuk program strategis yang dihadirkan untuk mahasiswa dengan fasilitas pendidikan terbaik untuk memberikan pengalaman internasional guna memperluas pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan.

“Hari ini membuktikan bagaimana kekuatan kolaborasi UNHAS bersama URI. Mereka hadir di sini untuk berbagai pengalaman dan ilmu pengetahuan. URI telah memperluas kerja sama di Indonesia baik bersama pemerintah maupun universitas di Indonesia, sehingga dengan bersama UNHAS kerja sama ini akan dijalankan dengan berbagai rencana strategis bagi peningkatan mutu pendidikan,” jelas Prof. JJ.

Dalam pemaparan materinya, Prof. Marc B. Parlange secara umum menjelaskan bagaimana URI memperluas kemitraannya di Indonesia.

Berbagai program pendidikan dan penelitian telah dilakukan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut terbarukan.

Dalam perjalanannya, URI telah menjalin kerja sama dengan Indonesia selama 50 tahun, dengan melakukan kolaborasi dibidang pengajaran, penelitian, serta inovasi terbaru bersama berbagai mitra.

Kerja sama tersebut terus dikembangkan melalui program yang dikhususkan pada optimalisasi pengelolaan sumber daya laut dalam meningkatkan kelestarian lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bentuk komitmen kerjasama antara kedua perguruan tinggi, Universitas Hasanuddin dan Universitas Rhode Island menandatangani perpanjangan nota Kerjasama.

Kegiatan berlangsung dengan baik dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para peserta yang hadir.(adv\reskyamaliah).