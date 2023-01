Momen 6 Hari Cuti Lebaran 2023, IKA SMA 285/1 Maros Reuni Raya

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Bupati Maros Chaidir Syam bersama panitia Ikatan Alumni SMA 285/1 Maros, meluncurkan agenda Reuni Raya, Minggu (15/1/2023).

Ikut hadir Wakil Ketua DPRD Maros Haeriah Rahman, Dewan Pembina IKA, pengurus dan perwakilan angkatan.

Reuni raya ini rencananya akan berlangsung akhir April 2023 mendatang.

Momen silaturahim sekitar 2.500 alumni sekolah menengah atas tertua di Maros ini, dijadwalkan memanfaatkan momen 6 hari cuti Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriyah.

Enam hari itu dimulai Jumat 21 April hingga Rabu 26 April 2023.

"Kita pilih Selasa (25/4/2023), atau dua hari pascaLebaran," kata Ketua Panitia Ismail Malliungan (leitjing 1985) usai public launching tema, logo, hari, venue, dan susunan panitia reuni di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Minggu (15/1/2023) siang.

Tema Reuni Raya adalah "Reconneted to be One!" (Tersambung Lagi Jadi Satu).

Venue reuni dijadwalkan di kota Maros, dengan rangkaian sekitar 9 event, diluar partial occasion tiap angkatan.

Wakil Ketua IKA Smansa Maros Iwan Majjalekka (leitjing 1992), menyebut public launching jadi even pertama IKA Smansa Maros di tahun 2023.

"Ini momentum mempersatukan seluruh potensi alumni SMAN 285/1 Maros, memontum silaturahmi, memetakan potensi alumni," ujar Majalekka dalam rilis yang diterima Tribun.

Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam, berharap seluruh alumni bisa ikut meraimaikan reuni raya.

Tentunya, kata dia, reuni rayaini akan mendapatkan dukungan pemerintah daerah.

"Reuni Raya agar didesain dengan baik, tempat dan waktu yang tepat supaya semua alumni dapat hadir nantinya. Kita Support lah," ujar alumnus SMA 1 Maros tamat 1995 itu.

Pemerintah menaruh harapan besar kepada alumni Smansa Maros untuk membantu program pemerintah daerah yang bisa dikerjasamakan.

Kepala Smansa Maros M Takbir menyebut, Smansa Maros berdiri 1967 dan telah mencetak 16.500 alumni.

"Ini lintas profesi dan tersebar di Nusantara dan luar negeri" ujarnya.

Sekadar informasi, libur nasional dan cuti bersama untuk kalender 2023 merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 bernomor SKB No. 1006/2022, No. 3/2022, dan No. 3/2022.

Libur nasional Hari Raya Idul Fitri pada 22 dan 23 April 2023 sedangkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri mulai 21-26 April 2023. Ini periode libur bersama terpanjang pascapandemi.(*)