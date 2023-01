Jenderal Bintang 2 Ungkap Bukan Polda Sulsel Penentu PSM Makassar vs PSS Sleman Digelar atau Ditunda

Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana mengungkapkan soal izin laga PSM Makassar vs PSS Sleman bukan kewenangan Polda Sulsel tetapi Mabes Polri.

TRIBUN-TIMUR.COM - Hingga H-1 pertandingan PSM Makassar vs PSS Sleman pada pekan ke-18 Liga 1 2022/2023 di Stadion BJ Habibie Parepare, panita pelaksana pertandingan (panpel) PSM Makassar belum menjual tiket.

Laga PSM Makassar vs PSS Sleman masih berpotensi ditunda seperti yang terjadi pada partai pekan ke-18 lainnya antara Persebaya vs Persikabo dan Persik vs Persita.

Jika dua laga yang ditunda sebelumnya karena faktor tak adanya izin dari Polda Jawa Timur, laga PSM Makassar vs PSS Sleman dipastikan bukan kewenangan Polda Sulsel yang mengeluarkan izin.

Jenderal Bintang 2 Kepolisian dalam hal ini Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana mengungkapkan hal tersebut.

Biasanya, panpel PSM Makassar sudah mulai menjual tiket secara online pada H-3 pertandingan. Bahkan, bagi pengguna aplikasi PSM premium, sudah bisa membeli tiket pada H-4.

Laga perdana PSM Makassar putaran kedua Liga 1 Musim 2022/2023 melawan PSS dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (13/1/23) Pkl 15.00 Wita.

Belum adanya penjualan tiket dua hari jelang pertandingan menimbulkan spekulasi jika laga ini belum mendapat izin dari pihak kepolisian.

Hal ini dibenarkan koordinator tiket pertandingan PSM Makassar, Azis Jarre.

Azis meminta suporter bersabar.

Panpel, katanya, masih berusaha untuk mendapat ijin dari Polda Sulsel.

"Buat teman-teman suporter, bersabar. Panpel masih berusaha untuk bisa dapat ijin penonton di tanggal 14 Januari 2023 nanti," katanya, melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/1/2023) siang.

Menurut Azis,rekomendasi Polda Sulsel terkait jumlah atau kuota penonton yang diizinkan serta izin pertandingan belum keluar.

"Makanya penjualan tiket belum bisa kita buka," katanya.

Kapolres Parepare, AKBP Andiko Wicaksono, mengatakan kepastian boleh tidaknya pertandingan ini akan segera diumumkan.