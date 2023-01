Meriahkan Wedding Expo Four Points, Instaperfect dan Crystallure Sajikan Promo Menarik

Stand Instaperfect dan Crystallure dalam Wedding Expo dengan tema 'Love In Nature' di Ballroom Lily Hotel Four Point By Sheraton Makassar awal Januari lalu.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points By Sheraton Makassar menggelar Wedding Expo dengan tema 'Love In Nature' di Ballroom Lily Hotel Four Point By Sheraton Makassar awal Januari lalu.

Bekerjasama dengan Wedding Organizer (WO) KC, Four Points By Sheraton Makassar menyiapkan 3 konsep wedding, yakni Konsep Wedding Bugis Makassar, Konsep Wedding Toraja, dan Konsep Wedding Chinese.

Acara ini dibuka oleh Ibu Bupati Gowa Priska Paramita Adnan, Pejabat Dinas Pariwisata Muliyani Rosa dan General Manager Four Points By Sheraton Makassar Jennifer Suryadi.

Acara ini merupakan wedding Expo pertama di Makassar di tahun 2023 yang diikuti lebih dari 40 vendor wedding, mulai dari vendor wedding organizer (WO), dekorasi, dokumentasi, riasan pengantin, hingga vendor band.

Wedding Expo Season 5 ini menghadirkan banyak rangkaian acara menarik, seperti Makeup Competition yang dilaksanakan oleh ParagonCorp, Workshop Makeup oleh Lilis MUA, serta ada juga Fashion Show.

Stand Instaperfect dan Crystallure dalam Wedding Expo dengan tema 'Love In Nature' di Ballroom Lily Hotel Four Point By Sheraton Makassar awal Januari lalu. (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Adapun ParagonCorp adalah grup bisnis yang memproduksi Wardah, Make Over, Instaperfect, Crystallure, dan brand lainnya.

Instaperfect dan Crystallure mengisi wedding expo ini dengan program tukar cangkang Cushion atau Skincare dengan produk terbaru. jadi bagi pengunjung yang memiliki kemasan/cangkang Cushion atau Skincare dari merek apa pun dapat menukarkannya dengan produk terbaru dari Instaperfect dan Crystallure secara gratis.

Selain itu Stand Instaperfect dan Crystallure memberikan promo diskon 30 persen untuk pembelian on the spot serta voucher 30 persen untuk pembelian selanjutnya yang dapat digunakan di Wardah Beauty House