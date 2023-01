Penyebab Lesti Kejora Batal Tampil di Hari Ulang Tahun Indosiar

TRIBUN-TIMUR.COM - Lesti Kejora batal tampil di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Indosiar.

Puncak HUT ke-28 Indosiar akan diadakan 11 Januari 2023.

Kepastian Lesti Kejora batal tampil di Indosiar disampaikan Direktur Programming SCM, Harsiwi Achmad melalui pers rilisnya, Senin (9/1/2023).

Alasan Lesti Kejora batal tampil di Indosiar karena masih fokus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya.

Pihak Indosiar tidak akan memaksa Lesti Kejora untuk kembali tampil di Indosiar.

Dirinya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar.

“Kita doakan yang terbaik untuk mereka. The show must go on,” ujarya.

Ia memastikan, HUT Indosiar juga akan tetap berlangsung meriah.

Ada ratusan artis akan memberikan suguhan perayaan HUT ke-18 Indosiar.

Harsiwi Achmad menyebutkan bahwa pihaknya akan menampilkan beragam aksi yang mencengangkan.

“Nantikan kejutan-kejutan serta kolaborasi mencengangkan di atas panggung INDOSIAR”, jelas Harsiwi.

Sekedar diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar masih berada di Mekkah untuk menjalani ibadah umroh.

Lesti Unggah Potret Masih Umroh

Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar kini masih fokus menjalani ibadah umroh.