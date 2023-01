Pernah Dihubungkan PSM Makassar, Ini 2 Kode eks Striker Persija Marko Simic Bakal Kembali ke Liga 1

TRIBUN-TIMUR.COM - Eks striker Persija Jakarta, Marko Simic, memberi sinyal akan kembali bermain di Liga 1.

Marco Simic pernah dikaitkan dengan PSM Makassar untuk ditandemkan dengan Wiljan Pluim.

Isyarat Marko Simic akan kembali ke Liga 1 melalui unggahan di akun Instagram @markosimic_77.

Ia memposting saat Persija Jakarta melawan PSIS Semarang.

Tak hanya itu, Marko Simic juga akan reuni dengan pelatih sebelumnya.

"Lets go back to Asia , great league ,

hope to play against Ronaldo soon.

Reunion with the great coach," tulis akun @markosimic_77.

(Ayo kembali ke Asia, Liga yang hebat, semoga bisa segera bermain melawan Ronaldo, Reuni dengan pelatih hebat).

Namun Marko Simic tak memberi penjelasan kemana ia akan berlabuh.

Namun ada kemungkinan ia akan membela Bali United.

Jika itu akan reuni dengan pelatih sebelumnya.

Namun tak menutup kemungkinan Marko Simic akan bergabung ke PSIS Semarang sesuai postingannya.

Terlebih saat ini PSIS tengah merombak pemain di lini depan.