Penjelasan Elon Musk Twitter Error Pagi Ini, Pengguna Tak Bisa Akses Gunakan Website dan Desktop

TRIBUN-TIMUR.COM - Twitter dikabarkan mengalami error, Kamis (29/12/2022).

Sejumlah pengguna mengeluhkan tak bisa login ke Twitter.

Situs pelacak pemadaman Downdetector menampilkan adanya laporan Twitter yang error sejak pukul 6.55 pagi.

Laporan memuncak pada pukul 7.40 pagi dengan 2601 laporan.

Pengguna Twitter mendapatkan pesan error yang berbunyi "Something went wrong, but don’t fret — it’s not your fault. Let’s try again" saat mencoba membuka laman web Twitter.

Para pengguna Twitter tak bisa mengakses jika menggunakan website dan desktop.

Namun akses Twitter melalui aplikasi terpantau stabil.

Setidaknya 49 persen masalah dilaporkan terjadi pada website, 38 persen pada login, dan 12 persen pada aplikasi.

Menurut Aljazeera, pemadaman itu tidak melumpuhkan situs Twitter sepenuhnya.

Masih ada pengguna yang bisa mengakses Twitter sementara yang lain membandingkan penggunaan antara di aplikasi dan desktop.

Sementara Elon Musk, menulis cuitan bahwa platform-nya bekerja dengan baik.

"Works for me," katanya menjawab keluhan netizen.

Masalah gangguan situs Twitter ini menjadi gelombang masalah terbaru di Twitter sejak pengambilalihan Elon Musk.

