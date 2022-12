All New Kijang Innova Zenix Kian Digemari, Konsumen: Mewah dan Canggih

Usher berfoto di depan mobil All New Kijang Innova Zenix saat acara launching di Makassar beberapa waktu lalu. Mobil ini disukai masyarakat karena mewah dan miliki fitur caggih.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - All New Kijang Innova Zenix semakin digemari masyarakat.

Sejak diluncurkan awal Desember 2022 lalu, antusiasme masyarakat untuk merasakan sensasi mengendarai kendaraan hybrid generasi ke-5 ini terbilang besar.

Banyak masyarakat telah melakukan test-drive, termasuk di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.



Melalui rilis Kalla Toyota, Rabu (28/12/2022), Costumer yang melakukan test-drive Nurul L Rofadiah mengaku kagum dengan mobil All New Kijang Innova Zenix.

Menurutnya, All New Kijang Innova Zenix memiliki fitur canggih dengan interior dan ekaterior keren.



“Pengalaman pertama saya mencoba mobil Innova Zenix ini sangat berkesan, interiornya sangat mewah dan juga canggih serta performanya juga sangat stabil. Selain itu eksteriornya juga terlihat sangat keren dan juga mewah,” kata Nurul.

“Yang paling spesial adalah mobil ini sudah tersedia juga tipe hybrid yang pastinya ramah lingkungan,” sambungnya.

Mengusung tagline Cross Into The New Energy, All New Kijang Innova Zenix menjajikan performa berkendara yang superior dengan mengadopsi platform dan mesin TNGA, serta teknologi Toyota Hybrid System generasi ke-5.

All New Kijang Innova Zenix dirancang untuk mewujudkan mobilitas yang nyaman dan aman.

Sekaligus mendukung visi Toyota dalam menciptakan ever-better-cars untuk dunia yang lebih sustainable dan inklusif, serta untuk mencapai pengurangan emisi karbon.



Mewarisi beberapa fitur dari generasi sebelumnya, All New Kijang Zenix hadir sebagai model yang spacious, customer-centric, dan ramah lingkungan.

Kijang generasi ke-7 di Indonesia ini mencakup perubahan mendasar dan menyeluruh.

Salah satunya adalah platform TNGA: GA-C dengan struktur monocoque yang menggantikan struktur ladder-on-frame.

Platform baru ini memungkingkan engineer Toyota untuk menyematkan berbagai teknologi advance terbaru kepada All New Kijang Innova Zenix.

Seperti mesin 2.0L TNGA, generasi ke-5 Toyota Hybrid System, dan transmisi 10-Speed Direct Shift CVT untuk menghadirkan performa berkendara yang superior serta konsumsi bahan bakar yang lebih efisien di saat yang bersamaan.

Platform TNGA: GA-C ini juga memberikan ruang bagi engineer Toyota untuk meningkatkan rigiditas bodi, mengurangi berat mobil.

Serta mengurangi suara yang masuk ke dalam kabin mobil, dalam rangka meningkatkan kestabilan dan kenyamanan saat bermobilitas.