Airlangga Hartarto: Golkar Sebagai Partai Tengah Membangun untuk Semua

TRIBUN-TIMUR.COM - Menjadi salah satu partai tertua yang dimiliki Indonesia, Golkar bertansformasi menjadi partai yang menjalankan cita-cita reformasi.

Partai berlambang pohon beringin ini terus merawat perbedaan yang ada di Indonesia yang menandakan bahwa Golkar sebagai partai yang stabil, seimbang dan tidak berat sebelah.

Oleh sebab itulah, Golkar disebut sebagai partai yang berdiri di tengah dan merangkul semua kalangan Golkar.

Ketua umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, Golkar adalah partai yang inklusif, terbuka bagi siapapun dan membangun untuk semua.

Sosok Airlangga Hartarto sebagai pemimpin Golkar bisa diterima oleh semua partai. Hal ini membuktikan bahwa Airlangga adalah sosok yang kuat di Golkar dan sangat layak untuk maju sebagai calon presiden di pemilu mendatang.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian RI, tidak hanya mampu mengkonsolidasikan kader-kader internal Golkar, namun dirinya juga mampu untuk mengkonsolidasikan diri dengan Ketua Umum partai lainnya.

Golkar juga menjadi contoh bagi partai lain untuk kembali pada persatuan dan kesatuan NKRI menjadi partai yang berdiri di tengah demi terciptanya keharmonisan antara anak bangsa.

Selalu menyelesaikan segala persoalan dengan mengembalikan pada persatuan dan kesatuan NKRI merupakan ciri khas dari Partai Golkar.

"Living no one behind untuk kesejahteraan rakyat, tanpa membedakan siapa mereka, dimana mereka berada. Partai Golkar adalah partai yang merangkul dan membangun untuk semua, demi terciptanya pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat.".(adv\reskyamaliah).