8 Rekomendasi Hotel di Makassar untuk Rayakan Tahun Baru, Ada Harga Mulai Rp999 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah hotel di Kota Makassar menghadirkan paket spesial di malam tahun baru 2023.

Deretan item acara mulai dinner hingga pengundian doorprize pun telah disiapkan manajemen hotel.

Tribun-Timur.com memberikan rekomendasi hotel di Makassar yang cocok dijadikan tempat untuk merayakan malam tahun baru 2023.

Pertama, ada Hotel Claro Makassar di Jl AP Pettarani, yang mengangkat tema Back To School saat malam tahun baru.

Marcom Manager Hotel Claro Makassar Ricwan Wahyudi mengatakan, pihaknya menyediakan lebih 100 menu saat gala dinner.

“Menu makanan mulai dari menu Indonesia, Asia, sampai Timur Tengah. Ada semua. Spageti, steak, dan sebagainya, jadi all you can eat. Silahkan makan sepuasnya,” kata Yudi, sapaan akrabnya, beberapa waktu yang lalu.

Claro Makassar juga menyiapkan grand prize berupa satu unit motor di malam tahun baru nantinya.

Untuk harga, Claro Makassar menawarkan paket tahun baru mulai Rp1.988.000.

Kedua, ada MaxOne Hotel & Resort Makassar di Jl Makam Pahlawan ini memberikan harga terendah Happiness Lagoon Rp999 ribu.

Sementara harga termahal untuk menginap di malam tahun baru di MaxOne yakni Max Love Rp3,5 juta per malam.

Sales & Marketing Manager MaxOne Hotel & Resort Makassar, Mustahab Nur Iman mengatakan, harga yang diberikan sudah termasuk untuk sarapan, dan makan malam untuk dua orang.

Pengunjung saat malam tahun baru bakal mendapatkan satu topeng malam tahun baru untuk digunakan saat perayaan tutup tahun.

“Bebagai aktivotas juga dihadirkan MaxOne Makassar. Seperti mewarnai patung untuk anak-anak, dan bermain flying fox untuk dua orang,” kata Amank, sapaan akrabnya

Ketiga, ada Hotel Aston Makassar di Jl Sultan Hasanuddin yang menawarkan harga mulai dari kamar Deluxe Rp2.599 juta nett per malam.