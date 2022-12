Daftar Harga The New Jeep Rubicon Sky One Touch di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - The New Jeep Rubicon Sky One Touch resmi mengaspal di Kota Makassar.

Itu setelah Jeep Kalla Kars, authorized dealer Jeep Rubicon di wilayah Indonesia Timur melaunching Jeep terbaru tersebut, Kamis (22/12/2022).

Prosesi launching digelar di Showroom Jeep Kalla Kars, Jl Ahmad Yani No 15 Kota Makassar.

Hadir Chief Operation Officer (COO) Kalla Kars Fery Irawan, Operational Manager Kalla Jeep, Yuri Afdilah, dan komunitas pemilik Jeep di Sulawesi, JK Owner Celebes (JKOC).

Chief Operation Officer (COO) Kalla Kars Fery Irawan mengatakan, kehadiran The New Jeep Rubicon Sky One Touch bisa memenuhi kebutuhan customer.

“Dengan model terbaru ini, lengkap sudah varian yang diberikan Jeep,” kata Fery.

Operational Manager Kalla Jeep, Yuri Afdilah dalam kesempatan itu mengatakan, Jeep Kalla Kars optimis menatap penjualan 2023.

“Jadi untuk Kalla Kars sendiri, khususnya Jeep kami sangat optimis dengan menatap penjualan 2023, kami siap menghadapi kondisi dengan dukungan prinspin kita,” kata Yuri.

Optimisme itu, kata Yuri, hadir melihat pergerakan ekonomi, khususnya di Sulsel yang semakin membaik.

“Supplay sangat mendukung Jeep sendiri. Di Sulsel beda pergerakan ekonomi dengan nasional. Ini membuat optimisme kita bangun. Perkembangan di Morowali juga, yang notabennya calon customer. Kami sangat optimis,” tambah Yuri.

Sementara itu, Aftersales Business Department Kalla Jeep, Moh Rikhar Febrianto menjelaskan, The New Jeep Rubicon Sky One Touch memiliki model atap terbuka.

Atau dikenal juga dengan sebutan Sky-One Touch Power Roof yang merupakan ciri khas dari kendaraan Jeep terbaru.

“Kehadiran fitur tersebut memberikan kemudahan bagi pengendara dalam hal penggunaan soft top,” jelas Rikhar.

Barisan depan kendaraan pada bagian atap dapat dibuka secara otomatis.

Caranya hanya dengan sentuhan tombol agar pengemudi dapat menikmati udara segar.

The New Jeep Rubicon Sky One Touch memiliki sentuhan desain baru untuk velg atau lingkar roda.

Masih menggunakan lingkar roda berukuran 17” dibalut dengan ban performa tinggi keluaran BF-Goodrich ukuran 32” tipe MT.

Hal ini pun menjadikan Jeep Wrangler Rubicon ini kendaraan yang siap menemani pemiliknya untuk berpetualang ataupun untuk beraktivitas sehari-hari.

The New Jeep Rubicon Sky One Touch dipasarkan dengan harga mulai Rp1,880 miliar.(*)