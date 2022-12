Messi Antar Argentina Juara Piala Dunia 2022, Tetap Ronaldo yang Trending Twitter

TRIBUN-TIMUR.COM - Piala Dunia 2022 Qatar berakhir, Lionel Messi membawa Timnas Argentina sebagai juara.

Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 setelah berhasil menang adu penalti lawan Prancis, Senin (19/12/2022), dini hari.

Tak hanya membawa Argentina Juara Piala Dunia 2022 Qatar, Lionel Messi juga menyabet gelar pemain terbaik di turnamen ini.m

Dengan capaian gelar juara Piala Dunia 2022 ini Lionel Messi sudah melengkapi trofi hingga penghargaan dalam dunia sepakbola selama kariernya.

Meski Argentina juara Piala Dunia 2022, tetap saja rival Lionel Messi yakni Cristiano Ronaldo Trending Twitter.

Pantauan Tribun-Timur.com, hingga Senin pukul 9.30 pagi, cuitan tentang Cristiano Ronaldo lebih dari 718 ribu kali.

Pemain Portugal yang akrab dipanggil Ronaldo itu cukup santer dibicarakan setelah rivalnya, Lionel Messi jadi juara di Qatar.

Lantas, apa alasan Ronaldo Trending Twitter?

Hal ini dikarenakan Ronaldo adalah rival sejati Messi sehingga kedua pemain kerap dikaitkan satu sama lain.

Terlebih Piala Dunia 2022 ini jadi panggung keduanya untuk adu tajam.

Kini setelah Argentina juara Piala Dunia 2022 menimbulkan kembali perdebatan siapa yang lebih baik antara Ronaldo dan Messi.

Akan tetapi setelah Messi juara Piala Dunia 2022, La Pulga lebih layak menyandang status GOAT ketimbang Ronaldo.

Berikut alasan Messi lebih layak menjadi 'The One And Only GOAT' ketimbang Ronaldo dilansir Tribun-Timur.com dari Tribunnews.com:

1. Gelar Juara Piala Dunia Jadi Pembeda