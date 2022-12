Serunya Nobar Telkomsel Avatar: The Way of Water, Pengunjung Sampai Teriak Hingga Tepuk Tangan 

NOBAR TELKOMSEL - Pelanggan Telkomael melakukan penukaran poin Telkomsel dengan tiket nonton Avatar: The Way of Water di Nipah XXI, Nipah Park, Makassar, Kamis (15/12). Acara ini juga diadakan di Pali.

Makassar, Tribun – Telkomsel memanjakan pelanggannya dengan nobar gratis film Avatar: The Way of Water.

Nobar digelar di 5 kota se-Pamasuka (Papua, Maluku Sulawesi, Kalimantan). Untuk wilayah Sulawesi nobar serentak dilaksanakan di dua kota. Yakni Makassar di Studio XXI Nipah Mall dan Palu di Grand Mal Palu XXI, Kamis (15/12).

"Event ini sebagai wujud apresiasi kami kepada pelanggan atas kesetiaannya menggunakan produk dan layanan Telkomsel. Hari ini, pelanggan disuguhkan dengan film telah banyak dinantikan oleh masyarakat, sekuel dari film Box Office Avatar 2009 yakni Avatar : The Way of Water," ujar Branch Manager Telkomsel Makassar Asrianto Bakri.

Berdasarkan pantauan Tribun Timur, pelanggan Telkomsel memenuhi Studio 3 Nipah XXI, hingga bangku paling depan.

Filmnya seru, memanjakan mata dan imajinasi pengunjung.

Seru, sesekali pengunjung berteriak saat adegan yang mengagetkan. Bahkan, ketika film selesai, pengunjung bertepuk tangan.

Nobar gratis ini, didapatkan pelanggan yang telah melakukan penukaran 25 Telkomsel Poin melalui UMB *700# atau aplikasi MyTelkomsel dengan pengambilan tiket pada booth Telkomsel di Studio XXI tempat pelaksanaan nobar.

Telkomsel Poin adalah program loyalitas yang ditujukan untuk seluruh pelanggan Telkomsel Halo dan Telkomsel PraBayar sejak pertama kali menggunakan Telkomsel, yang dapat ditukar dengan beragam penawaran menarik melalui aplikasi MyTelkomsel, Telkomsel.com, atau UMB *700#.

Poin di dapatkan pelanggan setelah melakukan pembayaran dengan akumulasi minimal Rp50.000 dalam sebulan.

Film fiksi ilmiah ini resmi tayang di Indonesia pada 14 Desember 2022 dan dibintangi oleh aktor yang sama dengan pemain inti Avatar.

Zoe Saldana akan mengulangi peran putri Navi Neytiri, dengan Sam Worthington juga kembali sebagai manusia yang berubah menjadi Navi, yakni Jake Sully.

Stephen Lang kembali sebagai Kolonel Miles Quaritch yang telah meninggal.

Avatar : The Way of Water kembali disutradarai James Cameron,menceritakan kisah keluarga Sully (Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka) dan masalah yang mengikuti mereka.

Mereka harus bertahan satu sama lain aman. Mereka harus menjalani pertempuran yang mereka perjuangkan untuk tetap hidup, dan tragedi yang mereka alami.

Sebelum menonton sekuel keduanya, pelanggan Telkomsel dapat menyaksikan kembali film Avatar (2009) melalui layanan streamingaplikasi Disney+ Hotstar yang dapat diakses melalui perangkat yang terkoneksi dengan internet seperti smartphone (Android & iOS), aplikasi browser, dan beberapa perangkat TV yang terhubung dengan internet (Android TV dan Fire TV Stick), serta beberapa perangkat lainnya.

Hanya dengan pembelian paket melalui MyTelkomsel, UMB *363*999# atau aplikasi MAXstream seharga Rp.20.000,- pelanggan akan mendapatkan kuota MAXstream 3Gb dan langganan Disney+ Hotstar selama 30 hari.

“Kami berharap, nobar film Avatar : The Way of Water ini, pelanggan semakin dekat dengan Telkomsel dan terus memanfaatkan layanan digital Telkomsel dalam memenuhi kebutuhan entertaiment pelanggan di setiap harinya”, tutup Asrianto.