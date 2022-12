BNI dan Bea Cukai Makassar Bersinergi Gelar Xpora International Logistics and Trade Expo 2022

BNI Xpora Kantor Wilayah 07 bersama Bea Cukai Makassar berkolaborasi dalam menginisiasi acara Xpora International Logistics and Trade Expo 2022 yang digelar di Ballroom Sandeq Hotel Claro Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebagai upaya meningkatkan peluang bisnis ekspor di area Sulawesi, BNI Xpora Kantor Wilayah 07 bersama Bea Cukai Makassar berkolaborasi dalam menginisiasi acara Xpora International Logistics and Trade Expo 2022 yang diharapkan dapat membantu mengembangkan dan meningkatkan UMKM berorientasi ekspor.

Acara ini dilaksanakan selama 2 hari terhitung sejak tanggal 13 dan 14 Desember 2022 yang dihadiri oleh Menteri, Pejabat Daerah dan para pelaku UMKM.

Adapun Pembukaan Opening Ceremony dibuka lansung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, yang hadir secara virtual dan Acara Penutupan yang dihadiri dan ditutup oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang berlokasi di Ballroom Sandeq Hotel Claro Makassar.

Expo ini terdiri dari berbagai rangkaian acara, meliputi X-Show yang merupakan pameran yang mengadirkan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem ekspor,

Kedua adalah X-Talk yaitu kegiatan talkshow dengan tema Local Hero dan Tema Proyek Pengembangan Ekspor Yang diisi oleh UMKM Inspiratif, Export Assistance, Wakil Pimpinan Wilayah BNI 07 Bisnis SME dan Konsumer Edson Yudisthira melalui penjelasannya terkait BNI Expora yang menyusun tema Go Produktif, Go Digital dan Go Global.

"Untuk segenap pelaku UMKM ekspor yang menggunakan BNI Xpora akan banyak memperoleh manfaat dan kemudahan dalam menjalan usaha dibidang ekspor." kata Edson Yudisthira,

Ketiga adalah X-Competition, yang merupakan sarana seleksi UMKM terpilih untuk layak ekspor yang juga diisi dengan kegiatan lomba presentasi produk oleh para UMKM, yang keempat adalah X-Solution yang merupakan rangkaian kegiatan yang menghadirkan seluruh stakeholder ekspor yang menyajikan konsultasi secara langsung.

Kelima X-Catalogue, yaitu kegiatan pengumpulan data dan foto produk untuk dikompilasi secara digital, dan yang terakhir adalah X-Award yaitu kegiatan pemberian penghargaam kepada pelaku ekspor dan pihak-pihak terkait.

Pemimpin Wilayah 07, Muhammad Arafat melalui sambutannya menyampaikan bahwa BNI Xpora ditujukan bagi kepada pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas bisnisnya, dimana Xpora menawarkan beragam layanan digital yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku UMKM dari berbagai segmen, mulai dari UMKM Pemula hingga ekportir mapan.

"Kami berharap BNI Xpora dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM berorientasi ekspor, baik dalam membantu kemudahan bertransaksi, memberi solusi pengelolaan keuangan, solusi pendanaan maupun solusi dalam melakukan perluasan pemasaran produk, mengingat BNI memilki jangkauan akses luar negeri yang luas, dengan konektivitas Kantor Cabang yang berada di luar negeri seperti London, Singapore, Hongkong, Tokyo, New York dan Seoul”. ujar Muhammad Arafat.

“Kami sangat berharap bahwa dengan adanya acara ini, BNI Wilayah 07, Bea Cukai Makassar dan segenap stakeholder ekspor dapat bersama-sama mewadahi UMKM-UMKM berorientasi ekspor untuk dapat lebih berkembang, mengingat UMKM memiliki kontribusi besar dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia” sambungnya.(adv\reskyamaliah).