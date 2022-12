Sambut Nataru 2023, Sejumlah Hotel di Makassar Siapkan Paket Spesial

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah hotel di Kota Makassar memberikan paket spesial tahun baru 2023.

Seperti misalnya Claro Makassar di Jl AP Pettarani, dan Aston Makassar di Jl Sultan Hasanuddin.

Tribun Timur, melalui progran Tribun Business Forum edisi Kamis (15/12/2022) pun mengulas program hotel di tahun baru 2023.

Hadir sebagai narasumber Marcom Manager Hotel Claro Makassar Ricwan Wahyudi dan Marcom Manager Aston Makassar Rari Maharani.

Hotel Claro Makassar Ricwan Wahyudi menjelaskan, di malam pergantian tahun, Claro Makassar mengangkat teman Back To School.

Nantinya, terdapat beberapa zona di Claro Makassar, seperti zona SD, SMP hingga SMA.

Tamu yang datang dengan kostum yang menarik pun bakal diberikan hadiah spesial.

“Di 2022 ini kita ambil Back to School sedang naiknya. Banyak event memakai tema Back to School. Kita ambil karena banyak sarankan,” jelas Yudi.

Tamu yang menginap akan mengikuti gala dinner dengan menu spesial yang disiapkan Claro Makassar. Total ada 100 lebih menu.

“Menu makanan mulai dari menu Indonesia, Asia, sampai Timur Tengah. Ada semua. Spageti, steak, dan sebagainya, jadi all you can eat. Silahkan makan sepuasnya,” kata Yudi.

Untuk detik-detik pergantian tahun, akan diadakan di lobby hotel dengan berbagai hadiah spesial.

Claro Makassar juga menyiapkan grand prize berupa satu unit motor di malam tahun baru nantinya.

Untuk harga, Claro Makassar menawarkan paket tahun baru mulai Rp1.988.000.

Sementara itu, Aston Makassar di malam tahun baru 2023 baka mengangkat tema Expecto Patronum.