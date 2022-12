All Nite and Day Hotel Hadir di Makassar

kamar di All Nite and Day Hotel Makassar

Makassar, Tribun - Salah satu brand hotel bintang tiga di Indonesia All Nite & Day Hotel hadir di Makassar pada Senin (19/12/2022).

Hotel ini berada di Jl Lanto Dg Pasewang No 27, Kota Makassar.

Dipaparkan dalam rilis, Kamis (15/12), Sales Manager All Nite & Day Hotel, Kartika Sudirman mengatakan hotl ini adalah salah satu brand MidScale dari Milestone Pasific Hotel Group (MPHG).

Hotel ini merupakan hotel ke-43 yang hadir di Indonesia dengan konsep hotel yang sangat unik dan berbeda dari lainnya.

Mulai dari kamar hotel yang terdiri dari 6 tipe kamar, dimana setiap kamar memiliki konsep yang berbeda-beda.

"Salah satu kamar yang menarik perhatian dan tentu saja akan menjadi salah satu favorit adalah Happy Nite Room yang memliki bunk bed tambahan sehingga bisa mengakomodir hingga empattamu di dalam kamar,” ujar Tika.

Selain itu, ada beberapa tipe kamar lain seperti Shinny Nite, Bright Day, Sunny Day, Happy Day, hingga Lovely Day dengan luas mencapai 44 m2.

Untuk fasilitas lainnya, All Nite & Day Hotel memiliki fasilitas berupa Owl Roaster Coffée & Kitchen.

Fasilitas ini menghadirkan berbagai menu pilihan Asian dan Western, meeting room berkapasitas 300 pax.

Tempat ini dapat mengakomodir berbagai kegiatan meeting, gathering maupun pernikahan, area parkir basement dan pelayanan airport shuttle.

Lokasi hotel sangat strategisc hanya berjarak 50 meter dari pusat perbelanjaan Mall Ratu Indah (MaRi), kantor pemerintahaan, pusat rekreasi dan hiburan.

Lokasi ini pun menjadikan All Nite & Day Hotel sebagai pilihan terbaik untuk urusan bisnis maupun staycation bersama keluarga.(rud)

Promo Opening Rp290 Ribu

Spesial opening, All Nite & Day Hotel memberikan spesial rate bagi tamu yang menginap.

Cukup dengan membayar Rp290 ribu nett per malam untuk room only atau Rp345 ribu nett per malam termasuk dengan sarapan pagi untuk dua orang.

Untuk reservasi lebih lanjut, silahkan menghubungi kami di 0821-6033-7272.(rud)