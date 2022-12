Gelar Kuliah Tamu, Prodi Teknik Listrik Poltekbos Hadirkan Pembicara dari Unhas dan Unismuh

TRIBUN-TIMUR.COM/FAQIH IMTIYAAZ

Program Studi Teknik Listrik Politeknik Bosowa (Poltekbos) menggelar kuliah tamu di Aula Kampus Poltekbos, Jl Kapasa Raya, Biringkanaya, Makassar, Jumat (2/12/2022). Head of Distribution Generation Energy and Environment Research Group Universitas Hasanuddin Yusri Syam Akil dan Lecturer of Departement of Electrical Engineering Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Abdul Halik Lateko hadir selaku dosen tamu.