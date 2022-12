Bank Sulselbar Raih Juara 1 Umum di Porseni FKIJK Sulselbar 2022

TRIBUN-TIMUR.COM - Bank Sulselbar meraih juara 1 umum pada Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulawesi Selatan dan Barat 2022.

Pada acara Penutupan Porseni FKIJK tahun 2022 tersebut yang dirangkaikan dengan Peringatan HUT OJK ke-11 berupa kegiatan Fun Walk dan Fun Bike bertempat di Lapangan Karebosi (01/12/2022)

Bank Sulselbar diumumkan sebagai pemenang Porseni FKIJK Sulselbar 2022.

H. Yulis Suandi, Plt. Direktur Utama Bank Sulselbar mengatakan bahwa Bank Sulselbar meraih medali sebanyak 4 emas dan 1 perak pada 12 jenis cabang olahraga dan seni (Futsal, Badminton, Tenis Meja, Domino, Catur, Modern Dance, ‘Got Talent’, E-Sport, Basket, Menggambar, Mewarnai, Tenis Lapangan).

“Alhamdulillah pada Porseni FKIJK Sulselbar tahun ini Bank Sulselbar meraih medali emas pada cabang olahraga Futsal, Tenis Lapangan, Domino, dan Seni ‘Got Talent’ serta medali perak pada cabang olahraga Basket. Seluruh capaian tersebut membuat Bank Sulselbar berada di peringkat pertama pada kegiatan Porseni FKIJK ini.” Ujar H. Yulis

Porseni FKIJK Sulselbar 2022 dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober 2022 dengan tema “Take Up Your Sportifity and Move Up Your Creativity to go beyond the Target”, diikuti oleh perwakilan seluruh pegawai - anggota FKIJK (OJK dan Industri Jasa Keuangan) se-Sulawesi dan Barat.

Adapun seluruh peserta berasal dari Instansi Jasa Keuangan, baik perbankan, pembiayaan, asuransi dan BPJS yang ada di wilayah Sulselbar.

Bank Sulselbar sangat antusias dalam mengikuti Porseni FKIJK 2022.Kegiatan ini menjadi ajang untuk meningkatkan soft skill, sportifitas, kreativitas dan solidaritas yang juga menunjang performa kinerja pegawai, serta sekaligus silaturahmi antar sesama insan pegawai dari berbagai instansi se-Sulawesi Selatan dan Barat.

Tentunya, kedepannya Insya Allah Bank Sulselbar akan terus concern terhadap partisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini.” Tambah H. Yulis.(adv\reskyamaliah).