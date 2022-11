Dosen UT Makassar Hadiri Konferensi Internasional INODEL di Bali

Direktur UT Makassar Drs Hasanuddin, M.Si dan Dosen Prodi Doktor Ilmu Manajemen UT, Prof Dr H Abdul Rahman Rahim, SE, MM, serta para dosen UT Makassar lainnya hadir jadi peserta International Conference on Innovation in Open and Distance Learning (INODEL), Selasa (29/11/2022) di Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

TRIBUN-TIMUR.COM - Direktur Universitas Terbuka (UT) Makassar Drs Hasanuddin, M.Si dan Dosen Prodi Doktor Ilmu Manajemen UT, Prof Dr H Abdul Rahman Rahim, SE, MM serta para dosen UT Makassar lainnya.

Hadir jadi peserta dan pemateri pada International Conference on Innovation in Open and Distance Learning (INODEL), Selasa (29/11/2022) di Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Konfrensi internasional ini dilaksanakan oleh Universitas Terbuka (UT) melalui Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh pada lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Prof Rahman Rahim dari Bali, Senin sore (28/11/2022) melaporkan, INODEL 2022 mengusung tema ‘Emerging Technology for Open and Distance Education: Opportunity, Agillity, and Adaptibillity’.

Konferensi Internasional ini dihadiri dan dibuka Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D dan Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny Gerard Plate menjadi pembicara pada kegiatan itu.

Para dosen UT Makassar lainnya yang ikut dalam konferensi internasional diantaranya Dr. M. Arifin Zaidin, M.Pd,

Dra. Husnaeni, M.Pd, Evelyn Pingkan Komuna, SH, MH, Drs. Jamil, M.Pd, Dr. Jalil, S.Pi, M.P, Nuraziza Aliah, S.Pd, M.Pd dan Dra. Kartini, M.Si.

Para dosen ini hadir sebagai peserta dan presenter. Direktur UT Makassar Hasanuddin dan Prof Rahman Rahim tampil sebagai presenter pada seminar internasional INNODEL di Bali, artikel yang ditampilkan berjudul Universitas Terbuka, Market Segmentation in South Sulawesi.

Usai presentasi artikel, Prof Rahman Rahim mengatakan kegiatan ini berlangsung di Anvaya Beach Resort Bali selama 4 hari.

Terkait konferensi internasional pembelajaran jarak jauh disebutkan Prof Rahman peserta akan melihat hasil inovasi pembelajaran yang bisa lebih mengoptimalkan cara belajar dengan menggunakan bebagai media digital.

Prof Rahman Rahim berharap dengan Konferensi Pembelajaran Jarak Jauh di Bali peserta akan semakin bertambah wawasannya dalam mengoptimalkan pembelajaran untuk berbagai media online.(adv\reskyamaliah).