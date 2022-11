Foto Keseruan Kompetisi Make Up Make Over Pada Eleganza MaRI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memeriahkan rangkaian kegiatan HUT ke 22 Mall Ratu Indah (MaRI) bertema Eleganza, brand makeup dan skincare yang dikeluarkan oleh PT Paragon yaitu Make Over sebagai salah satu sponsor yang ikut memeriahkan kegiatan ini menggelar Kompetisi Makeup di Mal Ratu Indah Makassar Minggu (20/11).

Menghadirkan juri yang kompeten yaitu Miss Nova, Ignatius Ismu, Princess Dian dan Usman Ergas, acara ini diikuti puluhan make up artis. Antusias dan respon pecinta makeup dan kecantikan sangat positif, karena kompetisi ini selain menjadi ajang mengasah skil menata rias sekaligus menjadi ajang silaturahmi para MUA di Makassar.

Selain lomba makeup, Make over juga menggelar bazar dengan diskon untuk pembelian on the spot sebesar 30 persen. serta voucher potongan Rp. 50 ribu untuk pembelian minimal Rp. 250 ribu yang dapat digunakan di Make Over Island Mal Mari.