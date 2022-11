Jerman Kalah 1-2 dari Jepang, Meme Ramai di Twitter: Sebelum Main Tutup Mulut, Usai Main Tutup Muka

Para pemain Jerman menutupi mulut mereka saat berpose untuk foto grup jelang pertandingan Grup E Piala Dunia 2022 Qatar antara Jerman vs Jepang di Stadion Internasional Khalifa di Doha pada Rabu 23 November 2022.

TRIBUN-TIMUR.COM - Meme Timnas Jerman sebelum dan sesudah berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar melawan Timnas Jepang ramai di Twitter.

Diketahui Hasil Piala Dunia 2022, Timnas Jerman kalah 1-2 dari Timnas Jepang pada laga yang digelar di Khalifa International Stadium, Qatar, Rabu (23/11/2022) malam WIB.

Penelusuran Tribun-Timur.com, ramainya meme terkait Timnas Jerman lantaran aksi Der Panser menutup mulut saat sesi foto sebelum pertandingan.

Kekalahan Jerman pun jadi bahan perbincangan netizen di media sosial, khususnya Twitter.

"Sebelum pertandingan foto pose mulut dibungkam sbg protes atas dilarangnya ban kapten one love.

Eh, sehabis pertandingan dibungkam ama Jepang. (emoji tertawa)," tulis pemilik akun @iIhamzada, Rabu (23/11/2022) pukul 11.07 malam.

Cuitan pemilik akun @iIhamzada mendapat banyak respon dari netizen.

Meme kekalahan Jerman pun berseliweran.

"sebelum main tutup mulut

sesudah main tutup muka," tulis pemilik akun @azzanmbenk.

Cuitannya disertai foto pembawa acara Benteng Takeshi Jepang.

Selain itu, ada juga meme yang mempelesetkan "One Love" dengan One Two sesuai skor kekalahan Jerman yakni 1-2.

Dilansir dari Kompas.com, para pemain timnas Jerman melakukan aksi tutup mulut saat sesi foto tim sebelum laga melawan Jepang di Piala Dunia 2022.

Sebelum kickoff dilakukan, seperti biasa, kedua tim yang akan bertanding melakukan sesi foto tim.

Sorotan tertuju pada kubu timnas Jerman.