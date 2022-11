Athirah Human Capital Awards Digelar, Beri Penghargaan ke OB, Guru, Hingga Unit Terbaik

Makassar, Tribun - Sekolah Islam Athirah menggelar ajang penghargaan bertajuk Athirah Human Capital Awards.

Acara digelar di musalah lantain8 Sekolah Islam Athirah Kajaolalido, Jl Kajaolalido, Makassar, Jumat (18/11).

Dalam kesempatan ini sebanyak 21 pernghargaan dibagikan.

Diberikan kepada seluruh sumberdaya manusia di sekolah, mulai dari office boy, dapur, security, guru-guru, administrasi, hingga unhit terbaik, di tiga seklah Athirah di Sulawesi Selatan.

Mulai dari Athirah Kajaolalido, Athirah Bukit Baruga, hingga Athirah Bone.

Departemen-departemen di sekolah, juga mendapat penghargaan tersebut.

“Penghargaan untuk sumber daya manusia yang terbaik. Penilaiannya ada tiga, yakni kompetensi atau kemampuan, kedua prilakunya seperti motivasi dan kedisiplinannya, dan ketiga kinerjanya,” ujar Direktur Sekolah Islam Athirah Syamril yang ditemui di lokasi. Dipaparkan Syamril, penghargaan ini diberikan untuk tiga tujuan.

“Memberi apresiasi, memberi motivasi baik kepada penerima atau yang belummenerima, serta menjdikan sebagai role model dengan harapan semua punya semangat organisasi. menjadi yang terbaik,” jelasnya.

Sementara Kepala Departemen Human Capital Nurwahidah mengatakan, award ini adalah yang keempat kalinya dilakukan.

"Yang dinilai adalah kami mencari insan Athirah terbaik berdasarkan capaian kinerja mereka 2001-2022. Kriteria umum capaian kinerja merwka untuk aemester ganjil genap. Lainnya capaian Jalan Kalla dan capaian hasil tes kemanpuan dasar seperti tahsin dan tahfiz Alquran, Bahasa Inggris, dan komputer,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, SMA Islam Athirah 1 Makassar meraih penghargaan unit terbaik. (kas)

Pencapaian PPDB

SELAIN penghargaan terhaap prestasi perorangan dan organisasi, Athirah Human Capital Award ini juga memberi apresiasi kepada unit yang berhasil dalam pencapaian Penerimaan Peserta Didik Baru 2022 2023.

“Yakni unit capai target, wilayah pencapaian terbaik, dan spesial untuk unit yang sberhsil melampaui target sampai buka kelas tambahan,” ujar Nurwahidah.

The Best Achieved Region on Fresh Students diperoleh Sekolah Islam Athirah Wilayah Bukit Baruga. Sementara Special Award diberikan kepada SMA Islam Athirah Bukit Baruga.(kas)