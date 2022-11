Ini Fitur Andalan Toyota All New Vios yang Baru Meluncur, Makin Elegant dan Powerful

Toyota All New Vios diluncurkan pada event Toyota Carnaval di Nipah Park, Kota Makassar, Kamis (17/11/2022).



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota secara resmi memasarkan All New Vios yang kini tampil lebih elegant dan powerful.

Itu dengan fastback silhouette pada desain eksterior dan interior yang semakin berkelas di Indonesia.



All New Vios pun diluncurkan pada event Toyota Carnaval di Nipah Park, Makassar, Kamis (17/11.2022).



Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Fumitaka Kawashima menjelaskan, hadirnya All New Vios memperkuat segmen Toyota sekaligus menggairahkan pasar otomotif nasional yang masih menunjukkan pertumbuhan penjualan signifikan hingga saat ini.



Sepanjang 2022 hingga Agustus total penjualan mobil nasional mencapai 658.000 unit, atau lebih besar dari penjualan 2021 yang mencapai 543.000 unit.



“Tren penjualan positif tersebut juga mencakup peningkatan penjualan pada pasar sedan yang tumbuh mencapai 4.100 unit pada 2022 dibanding 2021 yang sebesar 3.500 unit,” kata Furmitaka, via rilis.



Dengan dimensi yang lebih lebar 10 mm dan lebih rendah 20 mm, serta wheelbase bertambah 70 mm dibanding generasi sebelumnya, All New Vios tetap dapat lincah dalam bermanuver.



Bodi All New Vios yang lebih lebar juga menawarkan kenyamanan lebih baik karena kabin menjadi lebih luas.



Visual sebuah sedan modern Toyota bergaya Keen Look yang sporty dan powerful terlihat nyata pada bagian depan All New Vios.

Grille trapezoidal ekstra besar begitu mendominasi wajahnya dengan bilah hitam kokoh dan bergaya tiga dimensi.



Di atasnya, terdapat grille tipis melintang yang tampak serasi dengan lampu depan L-shape LED diperkuat oleh lekukan kokoh dan aerodinamis yang membentuk air dam di sudut bumper depan.



Lekukan kokoh terus berlanjut pada kap mesin dan dipertegas oleh garis bahu samping yang maskulin.



Paduan tema desain elegant dan powerful terus berlanjut ke dalam kabin All New Vios. Dominasi warna hitam pada interior membuat kesan berkelas dan nyaman.



Desain dashboard baru yang modern menggunakan bahan soft touch yang selaras dengan desain door trim.



Pada Vios grade G, penggunaan bahan serupa berlanjut pada panel instrumen, knee pads, serta arm rest di pintu dan konsol tengah.



Fitur



All New Vios kini mengadopsi engine baru berkode 2NR-VE 1.496 cc 4-silinder yang tangguh dan andal.



Penggunaan teknologi Dual VVT-i yang efisien membuat mesin kompak ini sanggup melontarkan tenaga dan irit bahan bakar di berbagai kondisi jalan dan gaya berkendara.



Sebagai catatan, dapur pacu All New Vios menyediakan tenaga 106 PS pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.200 rpm.



Distribusi tenaga ke roda depan disalurkan melalui opsi transmisi manual 5-speed atau CVT.



Untuk makin mewujudkan fun to drive dan kenyamanan berkendara yang semakin kental, pada All New Vios telah disematkan panel instrumen berukuran 7-inch TFT.



Juga digital LED Speedometer yang terlihat menyatu dan modern, serta dilengkapi Multi Information Display (MID) dengan pilihan tampilan antarmuka 4 pattern mengikuti selera pengemudi.



All New Vios kini dilengkapi dengan teknologi keselamatan terbaik Toyota, yaitu Toyota Safety Sense (TSS). TSS pada All New Vios terdiri atas 9 fitur safety.



Pre-Collision Warning and Braking Assist (PCWBA) adalah fitur pertama untuk mengurangi risiko menabrak kendaraan lain yang ada di depan dengan memberikan peringatan hingga pengereman, bahkan berhenti darurat jika dibutuhkan.



Tidak berhenti di situ, fituR Blind Spot Monitoring (BSM) juga disematkan untuk dapat memberikan sinyal lewat grafis di kaca spion samping sebagai peringatan ketika ada mobil lain di area blind spot, sehingga pengemudi lebih waspada.



Rear Cross Traffic Allert (RCTA) mendeteksi kendaraan atau obyek lain yang mendekat di belakang ketika parkir untuk selanjutnya memperingatkan pengemudi dengan suara dan konfirmasi visual.



All New Vios juga didukung oleh fitur advance berbasis teknologi telematik, yaitu T Intouch.



All New Vios hadir dengan lima (5) pilihan warna yaitu Platinum White Pearl, Attitude Black, Metal Stream Metallic, Grey Metallic, dan Red Mica Metallic.