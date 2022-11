Nonton Piala Dunia 2022 Lengkap di Smartphone Pakai IM3 atau Tri, Simak Promo Paket Spesialnya

IOH berkolaborasi dengan Vidio sebagai Official Broadcaster FIFA World Cup Qatar 2022 untuk menghadirkan pengalaman menyaksikan sepak bola kelas dunia ke Indonesia. Promo itu diperkenalkan kepada sejumlah media dalam gelaran Media Update yang digelar di Hotel Melia, Jl Mappanyukki, Kota Makassar, Selasa (15/11/2022).











TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) memperkenalkan promo spesialnya dalam gelaran FIFA World Cup Qatar 2022.

Hadir SPV Head of Region Kalisumapa Prio Sasongko, District Operation Head Kalimantan Sulawesi Rusdi Mardan, Head of Branch Sales Makassar Herman Usman, Head of Commercial Support Ruli Pratama.

SVP Head of Region Kalisumapa, Prio Sasongko menjelaskan, Menangkap momentum Piala Dunia, IOH meluncurkan promo paket data IM3 dan Tri didukung oleh koneksi jaringan yang andal.

“Pelanggan IOH dapat menyaksikan seluruh 64 pertandingan, termasuk 8 pertandingan eksklusif dalam genggaman melalui platform Vidio dengan menggunakan paket Freedom Internet 50 GB bagi pelanggan IM3 dan paket 3 GB bagi pelanggan Tri,” jelasnya.

Prio Sasongko menuturkan, pihaknya menyambut baik kolaborasi bersama Vidio untuk menghadirkan sepak bola kelas dunia ke Indonesia.

“Dengan paket yang kami luncurkan, Pelanggan dapat menikmati tayangan sepak bola bola di mana pun dan kapan pun,” tuturnya.

Selain Freedom Internet 50GB seharga Rp110 ribu, IM3 juga menyediakan Freedom Internet 3GB seharga Rp49 ribu dan Freedom Internet 100GB Rp137.5 ribu hingga 31 Desember 2022.

Informasi lengkap terkait promo paket Freedom Internet ini dapat dilihat di im3.id/paketduniabola.

Sementara itu, District Operation Head Tri, Rusdi Mardan mengatakan, pihaknya bangga menjadi keluarga besar Indosat Ooredoo Hutchison.

“Kami optimis menyediakan keandalan jaringan sehingga pelanggan dapat menikmati konektivitas streaming yang berkualitas,” kata Rusdi.

Pelanggan Tri dapat menikmati seluruh pertandingan dengan mengaktifkan paket 3GB+FIFA World Cup Qatar 2022 seharga Rp49 ribu.



Cara Pembelian



Seluruh pelanggan dapat melakukan pembelian melalui berbagai saluran.

Seperti aplikasi myIM3 dan bima+, USSD *123*52# dari nomor IM3 atau WhatsApp official IM3 +628551000185.

Lalu *111*6# dari nomor Tri, WhatsApp official IM3 +628551000185, e-commerce dan retailer, serta website MyIm3Shop.