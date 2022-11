Tampil Perdana di Makassar Ini Keunggulan dan Varian Honda WR-V, Ada Promo Bunga 0 persen

Makassar, Tribun - Setelah diluncurkan untuk pertama kalinya di dunia pada tanggal 2 November 2022 bertempat di Senayan Park, Jakarta, Honda WR-V dipamerkan menjadi display utama untuk pertama kalinya di Pulau Sulawesi.

Bertempat di Main Atrium Trans Studio Mall, kota Makassar, Sulawesi Selatan, pameran ini digelar Kamis (10/11) hingga Minggu (13/11).

DIpaparkan dalam rilisnya Jumat (11/11/2022) dalam pameran ini pengunjung dapat melihat langsung serta dapat melakukan booking untuk model terbaru dari produk ini.

Selain itu juga, pengunjung juga bisa mendapatkan program berbagai macam program penawaran selama pameran berlangsung seperti cicilan ringan, bunga 0 persen sampai dengan 1 tahun, DP 10 persen , hingga Lucky Dip dengan total ratusan juta rupiah, dan aktivitas seru lainnya.

Informasi detail mengenai pameran ini bisa dilihat melalui social media di Instagram (@hondaoutsidejava) dan Facebook (Honda Outside Java).

Honda WR-V merupakan produk terbaru dan model pertama Honda di segmen Small SUV di Indonesia, yang memadukan karakter khas SUV Honda yang memiliki performa dan teknologi terdepan dengan desain lebih compact dan gaya lebih sporty.

Honda WR-V dikembangkan dari Honda SUV RS Concept yang merupakan sebuah SUV Compact dengan karakter yang lebih sporty khas varian RS dari Honda.

Konsep ini sebelumnya juga telah diwujudkan melalui varian RS yang hadir pertama kali pada sebuah model SUV melalui All New Honda HR-V yang diluncurkan di Indonesia pada Maret 2022.

Penerapan penuh dari konsep ini kemudian hadir melalui model produksi massal dari Honda WR-V yang sempat ditampilkan dengan stiker kamuflase di pameran otomotif dan roadshow di berbagai daerah di Indonesia, yang juga telah disambut dengan sangat antusias oleh konsumen.

Sebelum diluncurkan, Honda WR-V telah melalui serangkaian riset terhadap konsumen dan menjalani tes di berbagai kondisi jalan di Indonesia.

Berdasarkan hasil studi tersebut, Honda kemudian merancang sebuah mobil yang menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia, khususnya di segmen anak muda dan keluarga muda yang menginginkan sebuah SUV berukuran compact yang cocok untuk perkotaan maupun sub-urban, memiliki desain stylish dan sporty, performa bertenaga dan fitur yang canggih.

Di Indonesia, Honda WR-V hadir melengkapi lini SUV Honda yang sebelumnya telah sukses dengan model seperti New Honda CR-V, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V.

Sebagai bagian dari lini SUV Honda, Honda WR-V juga dibekali karakter yang menjadi ciri khas SUV Honda lainnya seperti ground clearance tinggi, performa mesin yang bertenaga, kabin yang luas, serta teknologi yang canggih.

Lebih dari itu, Honda WR-V dirancang dengan gaya yang lebih sporty dan berbagai keunggulan dibandingkan model lain di kelasnya.