Pemain PSM Makassar Genjot Latihan Kini Siapkan Fisik Hadapi Liga 1

TRIBUN-TIMUR.COM- PSM Makassar terus mematangkan latihan di Lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (8/11/2022) sore.

Walau Liga 1 2022-2023 belum memiliki jadwal pasti bergulir.

Sejauh ini ada tiga opsi tanggal dilanjutkannya kompetisi, yakni 18 November, 25 November dan 2 Desember 2022.

Namun, belum diputuskan resmi.

Keputusan paling lambat adalah dua pekan kedepan.

Pelatih PSM, Bernardo Tavares tidak ingin membuang-buang waktu di tengah kepastian Liga 1.

Baca juga: Pelatih PSM Bernardo Tavares Dorong Ronaldo Fagundez Terus Belajar Jadi Pelatih

Juru taktik berpaspor Portugal ini terus menggejot latihan Willem Jan Pluim cs.

Para pemain, kecuali empat kiper dilatih penguatan otot bawah.

Setelah itu fisik mereka digenjot. Tavares membagi tiga kelompok pemain.

Mereka game kecil 3 vs 3 selama tiga menit.

Selanjutnya, berlari-lari kecil dan berlari cepat mengelilingi setengah lapangan.

Sesekali kali Tavares teriak kepada pemain untuk menambah kecepatannya.

"Come on, come on," teriaknya diiringi dengan tepuk tangan.

Baca juga: Jadwal PSM Padat Jelang Liga 1 Berlanjut, Bernardo Tavares: Kita Harus Siap

Hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Terlihat beberapa pemain merasakan kelelahan dengan latihan fisik diberikan