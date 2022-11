Danny Pomanto: Korea Selatan Tertarik Bantu Proyek Lintas Rel Terpadu Milik Pemkot Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Korea Selatan melirik rencana pembangunan proyek Lintas Rel Terpadu (LRT) milik Pemerintah Kota Makassar.

Hal tersebut terungkap saat agenda one on one meeting, rangkaian Makassar Investment Forum (MIF) yang berlangsung di Four Point Makassar, (7-9/11/2022).

Director General Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), Junsung Kim mengatakan, Korea siap membantu Indonesia membangun LRT sebagai sistem transportasi publik.

Apalagi Indonesia dan Korea Selatan merupakan rekan bisnis.

Terlebih, Korsel berencana melakukan ekspansi dan berkolaborasi dengan kota-kota lain selain Jakarta dan Surabaya.

"Korea tertarik membawa rekan-rekan industri dari Korea untuk berinvestasi di Indonesia membangun LRT dan infrastruktur lainnya," ucapnya.

Junsung Kim menegaskan, Korsel siap membantu Makassar mulai dari rencana pengembangan dari tahap awal hingga eksekusi sampai selesai.

Bahkan, pihaknya ingin membantu Makassar memperkenalkan proyek ini di depan perusahaan besar ternama di Korsel.

Ia akan melapor ke Pemerintah Korea terkait dengan proyek LRT, ataupun proyek lainnya yang dipaparkan dalam Makassar Investment Forum (MIF) tersebut.

"Kita juga akan berkomunikasi dengan perusahaan besar yang terdaftar di Korea supaya mereka terlibat langsung pada proyek ini dan melihat siapa yang tertarik, dan tentunya mereka akan mengajukan (jika diperlukan biaya) supaya bisa mensupport rencana pengembangan dari awal," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan diliriknya rencana LRT ini menjadi bukti Makassar menuju kota dunia.

"Tadi dari Korea itu mereka akan membuat LRT kita, dan inilah bukti Makassar menuju kota dunia, karena semua datang kemari dan mau kerja sama," tutur Danny Pomanto.

Bahkan, kata Danny, Korea Selatan siap membuat feasibility study (FS) rencana pembangunan LRT Kota Makassar.

"Ini menarik karena Korea akan membuat LRT kita, FS gratis ia bikinkan," tutupnya.

Dalam meeting tersebut turut mendampingi Kepala Bagian Kerja Sama Ismawaty Nur, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Firman Pagarra.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aryati Puspasari Abadi, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Evi Aprialty. (*)