Danny Pomanto Fasilitasi Daerah Tetangga Jajaki Peluang Bisnis Rumput Laut dengan Australia

Wali Kota Makassar Danny Pomanto di acara Makassar Investment Forum 2022 di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar Selasa (8/11/2022). Acara ini merupakan rangkaian Rakernis Nasional Apeksi.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ada banyak peluang bisnis yang bisa dikerjasamakan lewat Makassar Investment Forum (IMF) 2022.

Salah satunya bisinis rumput lain yang ditawarkan oleh pemerintah Australia.

Hal tersebut dipaparkan delegasi dari Australia yang didampingi Konsul Jenderal Australia di Makassar Bronwyn Robbins.

Pemaparan tersebut disampaikan didepan peserta MIF 2022 saat melakukan one on one meeting dengan beberapa delegasi negara.

Acara ini berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa (8/11/2022) kemarin.

Wali Kota Makassar Moh Danny Pomanto menyambut baik penawaran tersebut.

Meski Makassar bukan daerah penghasil rumput laut, akan tetapi banyak daerah tetangga yang punya peluang tersebut.

Karenanya, ia akan menjembatani daerah tetangga yang ada di Sulsel untuk menjemput peluang besar tersebut.

“Mereka (Australia) tadi maunya bisnis rumput laut, tapi kita (Makassar) tidak punya rumput laut makanya saya akan mengajak bupati yang punya rumput laut untuk berkunjung ke sana, nanti Makassar yang koordinir,” katanya.

Danny memaparkan, rumput laut menjadi komoditi yang paling diunggulkan di Australia.

Untuk itu, Kota Makassar siap menjadi fasilitator mempertemukan investor dengan kabupaten/kota penghasil rumput laut.

Apalagi Kota Makassar dengan visi-misi Kota Dunia telah menjalin kerja sama dengan negara sahabat, seperti, Australia dan Singapura.

“Makassar siap menjadi bagian untuk kita bisa share dengan teman-teman di luar (investor) jika ada keinginan investasi yang tidak dimiliki Kota Makassar," tuturnya.

"Misalnya rumput laut di Australia itu menjadi komoditi yang sangat diunggulkan, Kota Makassar tidak punya tapi tetangga kita punya,” sambungnya.

MIF merupakan rangkaian dari Rapat Kerja Teknis Nasional (Rakernis) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).(*)