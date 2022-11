Beli Rumah di Bukit Baruga Dapat Emas 20 Gram

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bukit Baruga semakin mendapat hati publik. Tahun 2022 ini ada tiga tipe rumah yang telah diluncurkan, yaitu Tipe Petunia, Plumeria dan Padma.

Sales & Marketing Departement Head PT Baruga Asrinusa Development Iwan Richardo Nainggolan mengatakan, dari ketiga tipe tersebut tersisa dua tipe yang dipasarkan hingga akhir tahun.

“Alhamdulillah, di bulan November ini, Tipe Plumeria tahap satu sudah sold out, terjual lunas. Masih ada dua tipe lagi yang kita pasarkan, yaitu Tipe Petunia dan Padma. Kita optimis akan on track dalam target penjualan di akhir tahun,” katanya, via rilis, Selasa (8/11/2022).

Olan, sapaan akrabnya, menuturkan, salah satu kunci sukses menjual habis Tipe Plumeria ialah memberikan pelayanan serta kualitas yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Mulai dari perencanaan bangunan hingga berbagai cashback dan program promo yang ditawarkan kepada user (konsumen).

"Alhamdulillah itu semua sudah sesuai dengan kebutuhannya. Artinya program-program promo yang kami berikan mendapat penerimaan yang baik dari publik, apalagi serah terima kuncinya hanya delapan bulan saja,” tuturnya.

Olan menambahkan, Bukit Baruga akan memberikan keuntungan yang berganda bagi setiap user untuk pembelian rumah tipe Petunia dan Padma. Keuntungan tersebut berupa hadiah emas 20 gram.

“Bulan November ini kita ada Program Double Investment. Pada program ini, konsumen akan mendapatkan batangan emas seberat 20 gram setiap pembelian satu unit rumah di Bukit Baruga," kata Olan.

Emas tersebut, sambung Olan, bisa menjadi investasi tambahan kepada user sebelum terjadinya ancaman resesi global.

Selain itu, rumah pun masih bisa dijadikan investasi yang memiliki valuasi nilai hampir sama dengan emas.

“Sebagaimana kita ketahui, investasi di sektor properti masih akan sama menjadi salah satu investasi terbaik. Sama halnya dengan emas yang memiliki tren kenaikan harga setiap tahunnya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi,” jelas Olan.

Lebih dari itu, Olan memaparkan, pembelian rumah di akhir tahun adalah momen yang tepat, sebab suku bunganya masih belum naik.

“Sekaranglah waktu yang tepat untuk membeli rumah, karena suku bunganya belum naik. Apalagi jika beli rumah di Bukit Baruga, rumah yang kami tawarkan semuanya sudah siap huni,” paparnya.

Pilihan Hadiah