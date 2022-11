Mau Jadwal Padat atau Sistem Bubble, PSM Makassar Percaya Diri Hadapi Liga 1 2022/2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - "Kita hanya mau cepat liga bergulir," tegas Direktur Utama PSM Makassar Sadikin Aksa saat dikonfirmasi, Minggu (6/11/2022).

Pernyataan Dirut PSM Makassar Sadikin Aksa ini menyikapi adanya opsi perubahan sistem pada lanjutan jadwal Liga 1 2022/2023 mendatang.

Hal senada juga disampaikan Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengenai isu Liga 1 2022/2023 ini.

Sebelumnya beredar sejumlah perubahan jika Liga 1 2022/2023 kembali bergulir.

Salah satunya yang mendapat sorotan yakni perubahan sistem kandang tandang menjadi sistem bubble to bubble atau terpusat untuk pertandingan Liga 1 2022/2023.

Jika opsi bubble to bubble diambil maka untuk sisa pertandingan Liga 1 2022/2023 akan dipusatkan di beberapa stadion saja.

Bahkan pertandingan Liga 1 2022/2023 tak akan dihadiri penonton.

Selain itu sistem bubble to bubble akan menghadirkan jadwal yang lebih padat.

Meski demikian Sadikin Aksa membocorkan bahwa belum ada keputusan resmi dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator Liga 1.

Opsi sistem kompetisi digunakan yakni, tetap home and away atau beralih ke bubble to bubble.

Dalam draf home and away, Liga 1 di mulai kembali 18 November 2022, target rampung 16 April 2023.

Sementara jika opsi bubble to bubble, pertandingan akan dilaksanakan dalam tiga seri. Fase percobaan pada Jumat (25-27/11/2022).

Seri pertama pertandingan pekan ke-12-17 dari 2 Desember-29 Desember 2022.

Seri kedua pertandingkan pekan ke-17-28. Waktunya, 6 Januari-26 Februari 2023.