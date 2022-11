OMG Meriahkan Harlah Ke-2 Tahun JTIK FT UNM Melalui Ice Fest

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Oh My Glam (OMG) memeriahkan malam puncak Informatics and Computer Engineering Festival (ICE FEST) di Gedung Dekanat FT UNM, Sabtu (5/11). Kegiatan ini merupakan puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) yang ke-2 tahun Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (JTIK) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Makassar (UNM).