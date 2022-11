Jadwal Liga 1 Barito Putera vs PSM Makassar Fix? Besok Pemilik Klub Rapat Bareng PSSI dan PT LIB

Draf Jadwal Liga 1 2022/2023 antara Barito Putera vs PSM Makassar beredar. Petinggi klub Liga 1 akan rapat bersama PSSI dan PT LIB pada, Jumat (4/11/2022), bahas lanjutan Liga 1 2022/2023.

TRIBUN-TIMUR.COM - Draf Jadwal Liga 1 2022/2023 terbaru mulai berseliweran yang menyebutkan lanjutan kompetisi kasta tertinggi Tanah Air ini akan dibuka kembali lewat laga Barito Putera vs PSM Makassar pada, Jumat (18/11/2022).

Dikabarkan PT LIB sebagai operator membuat jadwal Liga 1 2022/2023 terbaru dengan mencantumkan tiga pertandingan percobaan, yakni Barito Putera vs PSM Makassar kemudian PSIS vs Bhayangkara FC dan Persib vs Persija.

Laga pertama yakni Barito Putera vs PSM Makassar digelar, Jumat (18/11/2022).

Kemudian, PSIS vs Bhayangkara FC pada, Sabtu (19/11/2022).

Selanjutan partai super big match Liga 1 2022/2023 antara Persib vs Persija pada, Minggu (20/11/2022).

Jika draf ini benar maka, dipastikan Liga 1 2022/2023 kembali bergulir pascatragedi Kanjuruhan.

Hanya saja hingga saat ini pihak PT LIB maupun PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait draf Jadwal Liga 1 tersebut.

Beberapa waktu lalu Ketua PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule memang memaparkan harapannya agar Liga 1 2022/2023 dalam waktu dekat akan kembali digelar.

PSSI dan PT LIB menargetkan pertandingan Liga 1 2022/2023 kembali dimulai pada akhir November.

Sementara itu terkait dengan draf jadwal Liga 1 2022/2023 yang mempertemukan Barito Putera vs PSM Makassar pihak manajemen Juku Eja mengatakan belum mendapatkan informasi.

"Belum ada informasi resmi yang kami terima," kata Media Officer PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim, Kamis (3/11/2022).

Di kesempatan yang sama Sule sapaan Media Officer PSM Makassar mengatakan bahwa pihaknya hanya mendapat surat terkait rencana manager meeting klub Liga 1.

"Yang ada adalah surat undangan manager meeting tanggal 4 November." ungkapnya.

Meski begitu ia berharap pada manager meeting tersebut nantinya akan ada kabar baik terkait lanjutan Liga 1.