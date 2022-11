Turun Panggung, Jascha MLTR Selfie Bareng Fans di Lagu I’m Gonna be Around

Makassar, Tribun - Band asal Denmark Michael Learns To Rock tampil di Phinisi Ballroom Hotel Claro, Makassar, Rabu (2/11/2022)

Band beranggotakan penyanyi sekaligus pemain kibor Jascha Richter, drummer Kare Wanscher, dan gitaris Mikkel Lentz, ini untuk kedua kalinya hadir di Makassar setelah sebelumnya 2015 lalu.

Band yang biasa disebut MLTR ini tampil di atas panggung pukul 20.30 wita.

Ribuan pengunjung yang hadir ikut bernyanyi bersama. Jascha tampil menyanyi sambil bermain keyboard. MLTR hadir di Makassar dalam konser tunggal rangkaian Back On The Road Tour 2022.

Dalam penampilannya kali ini, MLTR membawakan sekitar 20 lagu. Sebagian besar adalah lagu andalan yangs udah sangat dikenal.

Selain dua lagu pembuka tersebut, ada juga lagu Breaking My Heart, You Took My Heart Away, Nothing to Loose, I’m Gonna be Around, 25 Minutes, The Actor, hingga lagu pamungkas mereka, Thats Why You Go Away.

SAAT di atas panggung, MLTR tidak melulu tampil dalam format band.

Bahkan, saat membawakan Nothing to Loose, Jascha tampil solo di atas panggung. Ia bernyanyi sambil bermain keyboard.

Sementara saat lagu I’m Gonna be Around dibawakan dengan versi akustik bersama Mikkel.

Saat menyanyikan lagu ini, Jascha turun dari panggung dan langsung meyapa pengunjung yang ada di depan.

Sontak saja ia menjadi rebutan pengunjung untuk foto bareng dan selfie.

“Pastikan filter kameranya dipasang ya, supaya saya terlihat muda,” canda Jascha.

Tak hanya lagu lawasnya yang hits, Jascha dkk juga menghadirkan single baru dari MLTR. Lagu tersebut berjudul Children of Tomorrow (Utopia).

Lagu tersebut sebetulnya sudah rilis sejak tahun 2021. Namun, masih terhitung baru sehingga penonton masih banyak yang belum tahu.

Tak hanya lagu baru, MLTR juga mengajak bernostalgia dengan single lawas yang merupakan lagu debut band ini di tahun 1991, I Still Carry On.

“Saya melihat di sini banyak fans muda. Mungkin kami adalah band favorit orang tua kalian. Atau kakek nenek kalian. Kami akan membawakan lagu favorit kakek nenek kalian,” canda Jascha sebelum membawakn lagu tersebut.

(iku)