Ada Adu Cantik Kucing di Animal Zone Nipah Park

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nipah Park menggelar pameran hewan peliharaan Animal Zone di Upper Ground Floor Nipah Park, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu-Minggu (29-30/10/2022).

Event yang berkolaborasi dengan Komunitas Pecinta Kucing Seluruh Indonesia (KPKSI) ini mengusung tema Furry-Hurry Fun Days.

Animal Zone menampilkan berbagai jenis hewan peliharaan mulai dari kucing berbagai ras hingga reptil.

Marketing and Communication Manager Kalla Property Datu Primadona Husain mengatakan kegiatan ini sebagai ajang berkumpulnya para pengunjung dan pecinta hewan peliharaan di Nipah Park.

“Tentunya untuk mempertemukan para pecinta hewan dengan komunitas, profesional (dokter hewan), juga pelaku usaha. Selain menyenangkan para pecinta hewan peliharaan, mereka bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman. Pastinya pengunjung bisa menikmati acara ini secara gratis,” kata Ona via rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Sabtu (29/10/2022).

Animal Zone ini merupakan rangkaian kegiatan dan wujud atensi Nipah Park untuk memperingati Hari Hewan Sedunia pada 4 Oktober 2022.

Juga sebagai bentuk partisipasi aktif Nipah Park untuk menumbuhkan rasa peduli dan cinta terhadap hewan.

Sementara itu, Ketua Umum Komunitas Pecinta Kucing Seluruh Indonesia Rachmat Dini Mone mengatakan kegiatan ini setidaknya mampu memancing masyarakat yang peduli terhadap hewan untuk lebih mencintai.

“Beda peduli dan mencintai, kalau mencintai sudah pasti peduli. Kalau peduli belum tentu mencintai. Dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh NIPAH bersama KPKSI akan membangkitkan semangat masyarakat untuk lebih mencintai hewan, tak hanya peduli, terutama hewan peliharaan, hewan kesayangan,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ninoe ini berharap baik dari pihak KPKSI maupun pihak Nipah Park dapat mencapai apa yang dituju melalui kegiatan ini.

“Kami berharap secara keseluruhan rangkaian kegiatan ini sukses dan dapat mencapai apa yang dituju. Semoga Animal Zone dan kegiatan serupa dapat berlangsung setiap tahun,” harapnya.

Animal Zone juga mengajak beberapa klinik hewan dan pelaku usaha produk-produk hewani mulai dari makanan, vitamin, hingga perlengkapan kebutuhan hewan peliharaan untuk terlibat dalam gelaran ini.

Diantaranya The One Pet Shop, Happy Cat, Me O, Coki Pet Shop, Cat Lovers, Aorta Pet Clinic, Mitra Reptil, Alatha Meong, Paws, dan TPFx.

Kehadiran para pelaku usaha ini dapat menjadi pilihan para pemilik hewan peliharaan dalam memenuhi kebutuhan hewan kesayangan mereka.