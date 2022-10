Antarkan UMKM Naik Kelas, BRI Perkuat Ekosistem Bisnis Akar Rumput

TRIBUNTIMUR.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mempertegas komitmennya dalam melakukan pemberdayaan ekosistem bisnis berbasis ekonomi kerakyatan.

Sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia, BRI senantiasa menciptakan sumber pertumbuhan baru dengan memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui pendanaan hingga pendampingan usaha.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, pihaknya mengedepankan aspek-aspek pemberdayaan dan pendampingan dalam memperkuat ekosistem bisnis yang dirintis masyarakat di tataran akar rumput.

Oleh karenanya, BRI menerapkan strategi go smaller, go shorter, dan go faster sehingga mampu memberikan economic and social values bagi masyarakat luas.

“Harapannya akan terjadi akselerasi sehingga pelaku usaha dapat naik kelas atau skala usahanya semakin besar,” ungkapnya dalam Financial Inclusion Talk di Bali, Minggu (16/10/2022).

Supari berharap, upaya yang dijalankan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

“Selain itu, ketika kapasitas bisnis mereka tumbuh, maka kebutuhan pendanaan juga akan semakin besar. Hal ini merupakan salah satu dari new source of growth BRI,” katanya dalam siaran pers, Jumat (27/10/2022).

Supari mengatakan, melalui penguatan ekosistem bisnis ersebut, pihaknya optimistis sustainability pertumbuhan usaha masyarakat dapat terjaga dan semakin kuat.

“Kami akan terus melakukan upaya mempertahankan dengan meningkatkan loyalitas dan engagement masyarakat dengan memperluas akses, mempercepat proses naik kelas mereka,” katanya.

Dia juga menyebutkan, melalui pemberdayaan yang sesuai dengan perilaku para pelaku usaha, pihaknya mendampingi dan mengedukasi literasi dasar sampai dengan literasi digital dalam pengembangan usaha masyarakat.

Supari menambahkan, peran BRI dalam menumbuhkembangkan UMKM telah diakui Professor Jay K Rosengard, Adjunct Lecturer di Kebijakan Publik Harvard Kennedy School.

Jay menilai, BRI memiliki pengalaman internasional selama 45 tahun dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan.

Pada kesempatan itu, Jay yang melakukan riset mengenai inklusi keuangan di Indonesia mengatakan peran BRI sangat besar dalam mendorong pelaku usaha “naik kelas”.

“BRI menghadirkan model bisnis baru di mana perseroan dapat memiliki layanan yang efisien, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai dan ini (BRI) menjadi salah satu contoh keberhasilan green revolution juga dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia,” ungkap Jay.