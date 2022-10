Wow Ada Promo OTW di tiket.com, Penerbangan Jakarta ke Seoul Hanya Rp 3,9 Juta Pulang Pergi

Makassar, Tribun - Online travel agent tiket.com kembali menggelar ajang diskon OTW dalam rangka sambut libur akhir tahun yang sudah di depan mata.

Selama ini OTW disebut sebagai the most loved campaign from the most loved OTA.

Karena dengan program diskon menggelegar OTW, pengguna Tiket.com dan masyarakat luas dapat wujudkan the most loved itinerary saat musim puncak liburan (high season).

Berlangsung Mulai tanggal 27 Oktober hingga 4 November, untuk semua lini produk, mulai dari penerbangan, akomodasi, transportasi darat, Events, dan produk-produk tiket To-Do.

Demikian dipaparkan Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com Gaery Undarsa dalam Virtual Media Gathering Bersama tiket.com, Rabu (26/10).

“Di tengah antusiasme masyarakat untuk berwisata yang saat ini mulai tinggi baik domestik maupun internasional, OTW menjadi favorit Sobat Tiket untuk hunting produk perjalanan dengan budget diskon, sehingga bisa merencanakan the most loved itinerary untuk kebutuhan wisata dan perjalanan. Seperti yang kita tahu bersama, liburan akhir tahun merupakan high season, kehadiran OTW memberi kemudahan bagi Sobat Tiket untuk dapat wujudkan impian berwisata ke berbagai destinasi,” ujarnya,

Public Relations Senior Manager tiket.com Sandra Darmosumarto menambahkan, tahun ini OTW terlebih spesial karena adanya fitur JHT yang sudah diluncurkan sejak bulan Juni.

“Komitmen tiket.com untuk menjadi The most loved OTA semakin nyata dengan upaya kami untuk selalu meningkatkan antusiasme masyarakat dalam berwisata maupun melakukan perjalanan. OTW ditambah dengan fitur andalan kami Jaminan Harga Termurah (JHT) menjadikan liburan masyarakat pun makin terjamin murahnya, sehingga Sobat Tiket dapat fokus untuk menyiapkan agenda perjalanan serta kebutuhan liburan dengan lebih matang tanpa perlu repot membanding - bandingkan harga.”

Dalam kesempatan ini Brand Ambassador tiket.com Raisa juga mengakui bahwa OTW jadi salah satu momentum yang paling ditunggu

“Sebuah kebanggaan dan kebahagiaan saat ini saya bisa bergabung dengan keluarga besar tiket.com sebagai Brand Ambassador. Wisata dan perjalanan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan saya sebagai penyanyi, entrepreneur juga tentunya liburan bersama dengan keluarga, sehingga tiket.com selalu menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan wisata dan perjalanan. Kini dengan hadirnya OTW makin semangat untuk liburan dan tentunya saya yakin Sobat Tiket pun juga semakin antusias. Bersama dengan tiket.com saya berharap bisa membantu mendorong pertumbuhan pariwisata secara berkelanjutan.”

“tiket.com berharap OTW tahun ini bisa terus bantu wujudkan mimpi atau checklist masyarakat Indonesia untuk berlibur dan berwisata ke manapun dan bersama keluarga maupun sahabat. Semoga OTW dari tiket.com dapat menjadi jawaban dan solusi dari antusiasme masyarakat untuk liburan yang saat ini memuncak. Antusiasme yang besar ini turut menjadi refleksi terhadap kondisi pariwisata saat ini sudah jauh lebih baik karena demand yang kembali bergairah,” tutup Gaery.

Daftar promo Online Tiket Week