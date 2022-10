Whatsapp Bermasalah Tidak Bisa Chat?, Whatsapp Down Terjadi Juga di Negara Lain

Makassar, Tribun - Apakah hari ini Anda tidak bisa mengirim pesan melalui whatsapp atau whatsapp bermasalah?

Ternyata saat ini memang ada masalah di whatsapp atau whatsapp down.

Bukan hanya di Indonesia tapi di bagian dunia lain.

Seperti tweet dari Times of India yang berbunyi #WhatsApp services have been down for the last 30 minutes.

Di Twitter Indonesia, tagar #whatsapp menjadi trending nomor satu.

Dilansir kompas.com situs navigasi platform Down Detector menunjukan laporan WhatsApp error meningkat pada pukul 13.56 sebanyak 299 laporan.

Pengguna WhatsApp tidak bisa mengirim pesan baik teks atau media lewat WhatsApp di grup percakapan (WhatsApp Group).

Beberapa pengguna lain menyebut masih bisa mengirim pesan personal, namun notifikasi yang ditampilkan berupa centang satu.

Hingga berita ini ditayangkan, WhatsApp down masih berlangsung. sejumlah pengguna mengeluhkan WhatsApp down di Twitter pada Selasa siang ini.

Belum diketahui penyebab WhatsApp error hingga saat ini. Meta, sebagai induk perusahaan WhatsApp belum memberikan keterangan apa pun.

Whastapp down ini pun menjadi lelucon di twitter